Diego de Cuba: A yega ora pa Minister di Husticia retira debi na tanto atraco

Prome luna di 2017 tabata tin un total di 19 atraco, pa cual esaki ta un preocupacion grandi den nos comunidad pa cual aki presidente di STA Sr. Diego de Cuba ta splica.

Segun Sr. de Cuba, e, na luga di Minister di Husticia, e lo a entrega su retiro caba. E Minister di Husticia no por cu e trabao, pero e ta keda persisti y no kier baha for di e funcion. Criminalidad na Aruba, ya no tin frontera mas. Februari a cuminsa, y cos no a normalisa. Sr. De Cuba lo purba di reactiva e comision bek y bolbe purba pa un otro protesta, un tiki mas grandi y un tiki mas serio.

Por ripara cu nada a wordo haci, al contrario e situacion a bira pio. Aruba semper a tuma tur hende cu brasa habri. Pero aworaki Aruba ta den un situacion caminda e pais no por mas, nos no ta satura so, pero ta sobre satura. A parte di esaki, tin hendenan cu ta drenta ilegal cu ta atracadonan grandi, y ta hendenan cu no a wordo gescreen, nan pasado no ta conoci. Tipo di hendenan aki ta hendenan sin escrupulo, no tin cunes cu nada.

Si un hende por drenta den un cas di anciano, y haci loke e atracadonan a haci ultimo biaha, anto mester bisa, unda Aruba ta bay. Aruba no tabata asina, antes bo por a drumi cu porta y bentana habri.

Pero e situacion aki na Aruba, e criminalidad a bira espantoso riba nos pida baranca. Y e Minister actual, no por handle e situacion. A yega momento pa saca su som y entrega su retiro. Laga otro hende cu si lo por handle e situacion, encarga cu e cartera aki.

Si minister di husticia bay maƱan, kico lo pasa e ora? Ken lo ta bon pa tuma e responsabilidad aki, ta loke a puntra Diego de Cuba di STA, di cual el a responde cu por bin cu un vak minister, pa loke falta pa termina e periodo di gobernacion aki. No mester inventa e wiel di nobo. Tin hopi hende cu conoce e materia di criminalidad. Ya cu Aruba ta bou curatela financiero, por pidi yudansa na Hulanda, cu ta bon den criminologia, pa sikiera frena e situacion.

Nos costanan di Aruba, mester wordo controla 24 ora. Si no tin vigilancia 24/7 , ta gara 5 barco pabao, 10 ta drenta pariba. Eynan mester bay purba na frena e situacion. Cosnan a bay for di control. Pa Sr. de Cuba, mester stop tur prome permiso. Purba na reeduca nos hendenan, den trabao nan existente of trabaonan cu mester di hende pa nan.

Mester stop di importa hende. Ta saca hende for di miseria pazuid, pa pone nan bin pasa miseria aki na Aruba. Nos pais no ta un paraiso mas. Costo di bida na Aruba ta hopi caro. Tin hopi factornan cu por bisa, cu cosnan por wordo haci pero mester pone man duro.

Inmigracion, Duana, VDA, tur mester wordo involucra, pero mester bin cu un masterplan cu por pone den funcion. Si bin cu un masterplan cu no por pone den funcion. Aki, segun Sr. de Cuba, lo mester solicita ayudo profesional y Hulanda ta parti di Reino, y Hulanda lo por yuda Aruba hopi bon ariba e materia aki.