Diego de Cuba (STA): ” STA no tin niun obligacion di informacion cu UEA”

Sr. Diego de Cuba no a keda contento cu e comentarionan haci pa Sr. Coby Geerman miembro di sindicato di trahadonan di Elmar, UEA. Sr. de Cuba ta elabora ariba esaki.

Sr. de Cuba kier a enfatisa cu STA no tin niun obligacion di informacion cu sindicato UEA y tampoco Sr. Coby Geerman. Locual cu a wordo haci na Elmar tras di lomba di empleadonan a sali nan di malo. Esey ta locual cu a sosode y tin decisionnan cu a wordo tuma y firma cu no tabata na agrado di e empleadonan cu tabata miembro di UEA. Esey ta e situacion cu a desemboca den e afiliacion di empleadonan di Elmar na STA, por medio di un referendum. Actualmente STA tin 90% di e trahadonan di Elmar cu ta cay bou di contracto colectivo cu ta cay bou di STA. Ponencia di Coby, e pakico no a yam’e, segun Sr. de Cuba, pakico Sr. Geerman no a yama su persona?

Hopi biaha STA ta hay’e den situacionnan asina, den varios compania. Sindicato STA tambe a pasa den situacionnan asina, caminda cu tin miembronan cu no ta contento cu bo mas y kier bay afilia na otro sindicato. Den e caso aki di Elmar, di UEA, e situacion tabata asina fastioso, e herinricthign y e sociaal- protocol, cu e desconfiansa a bira asina grandi ariba cabes di UEA, cu mayoria di trahadonan a dicidi di bandona e filanan di UEA.

Sr. de Cuba a sigui bisa, cu pa refresca memoria di Sr. Geerman, cu e sa bon bon kico a pasa den pasado, y e no ta bay declara esaki den publico. Pero ta cosnan cu ey ta caminda cu, STA ta considera cosnan asina como drumimento den scochi di gerencia, vriendjespolitiek. Y esaki no ta bon, ni pa sindicato ni pa sindicalista. STA ta traha straight, pa bay dilanti. No ta importa, ki asignatura ta sinta den gobierno, por bien ta cu tin dirigentenan di sindicatonan ta simpatisa e partidonan politico ciegamente, pero STA no ta asina. Ora ta traha pa e clase trahado, nan ta traha pa bay dilanti, sin mira colo politico. Nan ta keda completamente neutral y nan ta traha na bienestar di e clase trahado. Den caso di Elmar tabata tin cosnan cu a bay completamente robes. Y STA tabata kier, conhuntamente cu e trahado y delegadonan, claridad ariba e situacion aki. Pero tur hende a wak kico a pasa. Y ainda gerencia di Elmar no a reconoce e delegadonan di sindicato STA cual ta un violacion grandi di tratadonan internacional, di INternational Labor Organisation, cu ta e constelacion mas grandi cu tin pa loke ta trata labor. Y STA ta lamenta cu Departamento di Labor no a haci mucho cos al respecto. Y nan a mira cu e fiesta a sigui. Pero den 2018 si e fiesta lo caba. Si no mira presencia di ILO aki na Aruba, nan mes lo bay buscanan. No por cu gerencia di Elmar ta actua asina terco. Por a compronde cu gerencia di Elmar ta reuni cu delegadonan di UEA un banda. Aunke cu STA a haya invitacion pa reunion, pero nan no por sinta na mesa, sin cu gerencia di Elmar reconoce sindicato STA su delegadonan.

Tur hende sa cu tur hende sa cu Sr. Henriquez di Elmar a schors tres delegado y awo STA tin tres caso den corte. STA ta un sindicato social y humilde. Nan lo nabega cu locual cu nan tin y nan a ripara tambe cu aworakinan, cu e declaracionnan di Sr. Coby Geerman a bin dilanti, e ta bisa cu e ta un acto di desesperacion. Pero e empleadonan cu ta miembro di STA cu ta traha na Elmar, awo nan ta sostene otro mas fuerte cu nunca. Pasobra cu nan a bisa cu nan a wak kico a pasa y nan no kier un ripiticion di esaki.

E problema grandi cu nan ta sinta cun’e, ta cu tin documentonan cu nan a firma y a bay di acuerdo cun’e, cu e documentonan /palabracionnan aki, lo ta valido solamente pa miembronan di UEA. E no ta bay ta aplicabel ariba miembronan di STA. Pero gerencia di Elmar mester aprobacion di STA pa e por aplica locual cu e tin, y nan a bisa cu tanten cu e documentonan aki no wordo revisa hunto cu e delegadonan di STA, lo no tin negociacion cu lo sigui cana. Pasobra si Elmar no por reconoce delegadonan di STA, esey kiermen cu nan no ta reconoce sindicato STA, segun Sr. de Cuba.

Loke cu Sr. Geerman ta bisa, cu STA a laga sa cu UEA no tin lider sindical y e ta reta Sr. Geerman bin cu pruebanan dilanti unda cu Sr. de Cuba a bisa esaki. E cartanan a sali caba, pa reunion cu minister, reunion tambe cu e comisarionan, ya cu nan kier trece e problema aki dilanti y nan kier drecha e situacion laboral na Elmar, ya cu un hora pa otro e situacion por desemboca den accion y e lo por haci hopi dolor. STA a tuma un decision cu su miembronan lo bay tin prioridad, hopi hende lo por rabia, pero miembronan tin prioridad. “A buen entendedor, pocas palabras”. Cu si STA dicidi di subi caya cu su miembronan, no ta bay tin excepcion pa niun compania. Accionnan di protesta lo bay tuma luga, segun Sr. Diego de Cuba, lider sindical di sindicato STA.