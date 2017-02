Diego de Cuba di STA: Pa complace sponsornan politico Gobierno ta laga Serlimar sangra muri

Ta di lamenta cu Serlimar mes tabata tin e plan di kima sushi pa haya gas pero ora AVP a drenta a laga e proyecto aki cay y ta laga amigonan di sponsor haci esaki cu sushi di pueblo segun de Cuba.

Pa complace sponsornan politico, sponsornan di campaña, practicamente doñonan di partido y segun Sr. de Cuba, esaki ta completamente fout. Ora pueblo pone un partido eynan pa goberna, e mester traha pa pueblo. Tur partido politico ta wordo gesponsor di un manera of otro, tin ta organisa fundraisiningnan.

Pero tin otronan cu ta wordo gesponsor door di capitalistanan. Esey no por wordo nenga, paso dos eleccion sigui un parada di luz, no cu un banda, pero cu 8 pa 9 banda y e bandanan ta cobra un dineral. Esey pa Sr. Diego de Cuba, di Sindicato STA ta indigna sindicato. Awo ta pueblo mester paga pa e sponsorship cu e partido a haya.

Trahadonan di Serlimar ta hopi rabia, ya cu gobierno a tuma nan di haci. E documento cu a wordo firma y entrega na SEPPA ta un farsa. SEPPA ta papia na nomber di trahadonan y nan ta esun cu a sinta na mesa cu gobierno. Sr. de Cuba ta splica, cu na momento cu a haya e documento, esaki mester a wordo lesa completo, den su totalidad. Esaki no mester a wordo lesa, ariba ariba na manera di bisa, lesa e documento door en door.

SEPPA no por bin bisa cu nan no a haya e di dos pagina di e contenido di e beslissing di Ministerraad, ya cu STA mes a haya e documento aki den nan poder. Gobierno a pasa sindicato SEPPA un fastball increibel.

Ta bon pa Minister di Medio Ambiente bin dilanti y splica kico e ley ta bisa pa cu e team di dump ta cuanto por tin na Aruba, segun de Cuba.

E exigencia di Sindicato STA ta pa reactiva e planta di Parkietenbos y por cuminsa procesa tur e sushinan. Di dos fase, pro gasifica tur e sushi ta produci na fluff, y asina genera coriente pa e planta y si ta posibel, cu e gas cu ta resta por manda esaki pa WEB. Dos parha den un solo tiro, segun de Cuba.

Pa Sindicato STA, ta masha cla, cu mester complace compinchinan politico. Esey ta inaceptabel pa sindicato STA. Gobierno t’ey pa sirbi pueblo, e trahadonan eyden ta sirbi Serlimar y e ciudadanonan ariba e pais aki, nan no tin niun culpa di locual ta pasando.

Deliberadamente, ta laga Serlimar sangra muri y tur rond di Aruba, tin dumpnan clandestino caminda sushinan ta wordo tira constantemente. Tin di e dumpnan ey tin hasta hutjenan traha, pa paga pa drenta pa tira e sushi.

Segun Sr. de Cuba, ley ta bisa cu Parkietenbos ta unico caminda cu por tira sushi, pero aworaki tin mas di 7 dump ilegal ariba Aruba. Sindicato ta bay cu tur e pruebanan pa gobierno, pa nan mira cu e cosnan aki ta serio. Tambe ta studiando e rapportnan pa wak si ta hiba esaki dilanti, ya cu e ta un situacion serio.

SI kier un pais liber di sushi, mester inverti placa den esaki. Pueblo ta paga belasting pa tur esaki. Sindicato STA ta spera cu dialuna dia 6 di februari, por yega na un consenso hunto cu gobierno ariba e situacion na Serlimar.