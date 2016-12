Diego de Cuba di STA: Hopi sindicato tin color politico

Diego de Cuba di STA ta lamenta cu loke a pasa den 2016 cu hopi sindicato a mustra nan color politico y sin a tene cuenta cu e trahado y ta e clase trahado ta esun cu a sufri.

Si e sapato a sirbi bistie, pasobra ta asina e cos aki ta. Ora cu dicidi di declara bo mes independiente, anto bisa gobierno cu ta guera nos ta bay. E dia eynan sindicalismo lo lanta cabes bek riba Aruba.

Awor aki por mira kendenan por papia y kendenan ta papia tambe cu autoridad di nan miembronan. Pasobra di otro banda ta bisa, kico ta pasando.

Pa bay mas leu, con por ta posibel cu den e aparato gubernamental, esnan cu ta traha warda, tin 40 aña stanca cu un placa di warda di 180 y 120 florin. Con por ta posibel cu esnan cu ta trahando den e aparato gubernamental di 50/55 florin.

Esnan cu ta traha den sector priva, cu ta companianan di Gobierno 100%, a conoce mehoracion. Pero a bringa p’e. Sindicalistanan a bringa p’e. Trahadonan a para p’e. Unda abo como sindicalista grandi, mayoritario di Gobierno manera cu bo ta yama bo mes, a keda pa bringa e cos aki den 40 aña. Awor aki ta bisa esaki publicamente, pasobra esaki ta dolor tambe cu e clase trahado, cu ta traha trabao di warda, ta sufri cun’e. Con por ta posibel cu e cos aki por a keda drumi pa asina tanto tempo. Ningun hende no a sacudi e gobiernonan. Akinan no ta culpa e actual so, e anterior tambe. Akinan ta caminda cos a pega formalmente caminda cu e GOA a bay den un winterslaap tambe y tin cu bisa cu Sta tambe ta forma parti di GOA, pero lamentablemente ora cu de Cuba a yega den e funcion di presidencia di sindicato STA, practicamente casi tur cos ta gevreeze caba. Un di e retonan di mas grandi cu Sta ta bay atende cun’e pa 2017, ta reactiva GOA cu ta e organo cu mester por duna su input prome cu gobierno tuma cierto decisionnan. Den e direccion eynan sindicato STA lo bay pe pa 2017.