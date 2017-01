Diego de Cuba di STA: Gobierno, Banco Central y CBS ta haci wega cu indexcijfer

Sindicato STA ta spera cu den 2017 lo duna mas atencion riba loke ta nos costo di bida cu ta masha caro mes y loke ta di lamenta cu Gobierno, Banco Central y CBS ta sconde cifra pa mustra con abou e benta ta y con grandi e costo di bida a bira na Aruba segun Diego de Cuba a splica.

Si wak e situacion, Aruba a bira casi impagabel. Esaki ta e wega, no sa con e ta wordo hunga, conhuntamente cu Gobierno, Banco Centrla y CBS manera menciona, cu nan ta wanta e indexcijfer asina abao. Pasobra unda cu drenta, sea ta supermercado, ta wak cu nada no a baha. Tur cos a subi y esey ta afecta bo cartera.

Prome cos cu mester wordo haci den concepto di sindicato STA, sigur sigur mester bay amplia e canasta basico mester wordo amplia cu mas producto y di dos cos cu mester wordo haci severamente, pero severamente ta un control riba prijs, riba tur prijs na Aruba. Loke ta pasa ta cu e sistema di free enterprise aki berdad el a yuda nos pais temporalmente, pero awor aki e free enterprise mes lo bira nos graf, pasobra loke ta pasa ta cu mester por yega na un aumento cu Gobierno por bisa cu lo bin cu un moratorium riba supermercado pasobra tin demasiado. Locual cu ta papia ta loke nos ta mira dia aden, dia afo. Si mi ra e cantidad di supermercado, minimarket cu nan a broei manera paddestoel den e ultimo añanan aki ta increibel. Nos tin cu puntra nos mes cu ta asina lucrativo e negoshinan aki ta of kico tin eytras. Mester bin cu un control di parti di Gobierno pa controla e situacion aki y si tin cu bin cu un moratorium riba cierto negoshi, e mester bin. Pero locual cu ta bay boga pe, ta un canasta basico mucho mas amplio, hinca mas producto aden, pa evita asina aki cu e schommelmento cu prijs, ta wordo haci. Pasobra esaki ta locual cu ta haci e pueblo dolor y e consumidor tambe hopi dolor. Awe bo ta drenta den un tienda, e prijs ayera ta 80 cen y awe e ta 1 florin y 10 cen. Si tin un canasta hopi limita, esaki no ta bay refleha tampoco den e indexcijfer. Pasobra e indexcijfer ta wordo maneni awo door cu e canasta basico ta hopi limita. Si ta haci’e mas amplio, e ora eynan tin e realidad y e control cu mester ta hopi mas severo. Tin cu bisa cu a wak controlnan cu a wordo hiba den restaurantnan. A wak resultado cu tabata tin cual ta bon. A wak paar di control cu a wordo teni den supermercadonan, pero no a continua. Mester continuidad, pero severo. Pa haci esey mester di personal.

Segun de Cuba, tin un overtoligheidspoule. Tin hala di hende na cas cu ta wordo paga pa añanan largo. Duna nan her, bij y omscholing y uzanan den e plan aki, caminda cu den un plan di control cu tin di bin. Mester tin henter pa vigila e propio hendenan aki tambe, pasobra tin cu corda, maldad ta tras di porta mes y tin hende cu lamentablemente nan por wordo cumpra y esaki tambe mester trata di evita. Mester hendenan cu caracter fuerte pa supervisa e hendenan aki cu ta bay controla e supermercadonan.

Mester ta sincero. Sa cu tin cosnan straño cu ta pasa. De Cuba no a bay den detaye, pero mester bin cu un organo mas sofistica y mas grandi, miho structura tambe pa por hiba un control mas severo, pa loke ta prijsnan cu ta exhorbitante riba nos pais Aruba.