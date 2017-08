Diasabra awo WEB lo ta habri

Durante e dianan rond di e ultimo dia di pago di cuenta di awa, semper tin rij hopi largo na loketnan di WEB na Balashi. Clientenan tin cu warda oranan largo pa nan turno. Pa por difundi e trafico di cliente cu tin custumber di paga na WEB, diasabra awor WEB ta habri di 9 or di mainta te 1 or di merdia. WEB a bin ta ofrece e servicio extra aki for di september aña pasa, pero ta nota cu ainda no mucho cliente ta haci uzo di e oportunidad aki. Pa e motibo ey e luna aki ta pone extra atencion na esaki. E loketnan ta habri pa pago di cuenta y tambe pa tur otro servicio relaciona cu conexion di awa, menos peticion pa areglo di pago. Pues, clientenan cu tin custumber di paga nan cuenta na WEB por pasa libremente diasabra awor 2 di september na loketnan na Balashi.