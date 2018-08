Diasabra awo ta gran final di Mens Erger Je Niet “Live”

Diasabra awor 4 augustus ta e gran final, Campeon di Aruba!! di Mens Erger Je Niet “LIVE”.

E gruponan cu ta bay pa e gran final ta conoci. Pa 8:00pm den Pool B , Entre Nos Family, Keep On Walking, Screngerenge, Grumpy Crew. Despues ta sigui e invictonan di POOL A. pa CAMPEON DI ARUBA!! 2018 cu ta Dice Masters, Bombers, Dushi Yui, Kleine Vrijdag Crew. Diasabra un grupo so ta bay keda Invicto di Aruba. ATENCION!!Ta invita tur e 64 grupo cu a participa den e campeonato 2018 hunto cu nan fanaticada pa: Despues di tur e tiramento di “DOW” , pa un AFTER PARTY. Musica ta di e famoso Dj di C.B.B y Entrada ta un smile, pero mester ta uno masha grandi “Si”!!. No ta cos di perde.

Comments

comments