Diaranson mainta trahadonan di NV Elmar a tene un accion di protesta

Diaranson mainta trahadonan di NV Elmar a dicidi di pone trabou abou, pa motibo cu sindicato STA y gerencia di Elmar no ta yegando na otro. Sr. Diego de Cuba ta splica mas di e welga aki.

Segun Sr. De Cuba ta trata aki di un accion di protesta di un hora. Motibo di esaki ta cu diamars mainta nan a reuni cu gerencia di Elmar, hunto cu mediador di gobierno pa firma un protocol, caminda nan ta reconoce e sindicato y su delegadonan. Pero e director di e compania a haya ta bon pa no firma e protocol y diamars atardi, e ta schors tres di su delegadonan. Esey ta algo inhusto y STA no ta acepta esaki mas.

Diaranson mainta a cuminsa cu’n accion di firma exigiendo cabes di director di NV Elmar, Sr. Robert Henriquez. Nan ta fada y harta di e parti inhumano di Sr. Henriquez. Segun sindicato STA, Sr. Henriquez no ta capacita pa e trabao aki. Sr. de Cuba a sigui bisa cu ora cu nan a pasa den e contrato colectivo, nan a bin descubri articulonan diabolico caminda cu nan ta bay reorganisa e compania aki y algun cabes lo bula. Pero e trahadonan mes no sa nada di esaki.

E unico manera pa habri e CAO aki for di otro, ta pa bula cabes di Sr. Henriquez. Mester para e careda di Sr. Henriquez. E accion di firma aki, STA ta spera cu tur hende firm’e. Ta cualkier gobierno cu sinta, lo bay hay’e den nan stoma. STA y e trahadonan no kier e cabayero aki como director di Elmar. Nan ta fada y harta di e situacion.

P’esey e trahadonan a bay den accion pa expresa nan malcontento, y tambe pa recolecta e firmanan necesario pa informa gobierno cu te aki a yega cu Sr. Henriquez.

E CAO tin algun articulo cu no ta na fabor di e trahadonan. A hinca un reorganisacion den e contrato colectivo y bo no por scapa for di dje. Y unico manera pa scapa for di dje, ta pa bula cabes di e director. Y e no kier sinta pa delibera ariba e CAO aki. Tur hende sa cu den reorganisacion semper ta cabesnan tin cu bay bula.

Nan a pasa den e situacion aki na Triple A NV, unda 80 persona a bay cas, sin cu nan a paga loke nan mester a paga. Y STA no ta bay laga e historia aki ripiti. Sr. Diego de Cuba a reitera cu nan no ta bay kita coriente, pero ta bisa bon cla, pa no pone presion. Pasobra e ora ey nan tambe lo bay pone mas presion y esaki lo haci dolor.

STA no ta haci wega cu esaki, ya cu ta hopi tata y mama di famia nan pan ta den wega akinan, segun Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA.