Diaranson mainta lo trata e presupuesto supletorio 2017 den parlamento

Diaranson mainta lo tuma luga un reunion pa trata presupuesto supletorio den parlamento. Sr. mr. Ady Thijsen, Presidente di Parlamento, ta splica mas di e reunion aki.

Tin dos ley cu mester wordo pasa. Lo cuminsa diaranson y lo termina diahuebs, depende con e ta bay desaroya. E leynan ta hopi importante, ya cu un di nan ta e Landsverordering Financierings Akte, cu ta parti di e presupuesto cu nan a saca afo, door cu tin cierto obligacionnan pa cumpli cu nan, dus Land Aruba, vooral ariba e parti financiero, cu mester cumpli cun’e. E di dos ta e ley presupuesto supletorio 2017, cual ta un obligacion ya cu esey ta loke e gobierno a surpasa na e begroting y awo ta bin cu un presupuesto pa vul e aan. Esaki mester a sosode caba, pero a bin cambio di gobierno y e gobierno anterior no a trata e ley aki. . Esaki mester a wordo trata caba, pero e mester wordo trata y pasa prome cu 2018, pa asina bo no haya problema.

Door cu e ta un presupuesto supletorio, ya caba presupuesto 2017 a wordo trata y loke mester trata ta loke ta na extra gastonan (overschrijding). Ta trata loke a wordo gasta di mas, y e motibo tambe. Ta bay haya un otro minister ta defende e presupuesto di e gobierno anterior, no mester bira problema. Bo mester cumpli cu bo trabao y bo obligacion. Ta wak con e ta bay desaroya. E ta algo cu ta hopi esencial. Parlamento y gobierno mester cumpli cu nan obligacionnan.

Tur 21 parlamentario mester sa cu nan tin e deber y obligacion pa ta presente. Si nan ta scoge pa no ta presente, esey ta keda na nan. Kisas nan tin un motibo valido, sea nan ta malo of otro motibo. E motibo mester ta razonabel. Pero saliendo for di e punto di bista, cada un mester asumi responsabilidad pa ta presente, segun presidente di Parlamento, Sr. mr. Ady Thijsen.