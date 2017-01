Diaranson lo ta inscripcion pa Festival di Caiso & Soca Monarch na Centro di Bario Brazil

Centro di Bario Brazil tin e honor di invita tur e amantenan di Caiso y Soca, pa asisti na e evento di inscripcion pa e gran festival aki, organisa pa Stichting Musica.

Bin apoya bo (so) cantante faborito, apoyo bo (so) bandanan faborito cualnan lo bin pa inscribi. Esaki lo tuma luga diaranson awo dia 11 di Januari for di 7 or te cu 11 or di anochi.

DJ Hubert lo percura pa pone ambiente na Centro di Bario Brazil. Bar y cushina lo ta bon surti.

Bini uno, bini tur! Bin apoya nos banda y cantantenan local.