Diaranson awo un asteroide grandi lo pasa cerca di tera

HOUSTON, Texas – Un asteroide lo ta cerca di Tera dia 19 di April. Ta trata di e asteroide 2014 J025, un piedra espacial gigante di 650 meter di hancho, e mesun haltura cu e Toren di Shanghai, un di e edificionan mas halto di China y e di dos edificio mas grandi di mundo.

E expertonan ta calcula cu e lo pasa Tera riba un distancia di 1.8 kilometer of casi cinco biaha e distancia di Tera pa Luna.

Un asteroide significantemente grandi

NASA a descubri e asteroide aki tres aña pasa, ora cu astronomonan di e Universidad di Arizona a visalis’e cu nan telescopio.

Si ta bon, no sa hopi di su propiedadnan fisico, por a sa cu ta un asteroide dobel di reflectante cu Luna ta.

Por visualisa cu un telescopio chikito y despues ta bira visibel den e shelo nocturno lo bay somenta lentamente riba un distancia. E lo parce manera un strea cu ta move lentamente.

E asteroide 2014 JO25 lo ta mas cerca di Tera riba e mainta di diaranson 19 di April di 2017. Pero e piedra espacial por parce un poco mas briyante (solamente visibel cu telescopio) durante e anochi di dia 19 di April, pasobra e asteroide lo ta un elevacion mas halto den nos shelonan.

E por dal contra tera?

For di NASA ta sigura cu no tin nada pa alarma.

E asteroidenan chikito por ehempel, ta pasa na e distancia di Tera varios biaha pa luna.

Si ta bon, e no lo dal contra Tera, pero si e lo logra ta notoriamente cerca pa un asteroide di e tamaño aki.

E acontecimento di dia 19 di April, lo ta un gran oportunidad pa expeertonan studia y siña lo mas posibel riba e asteroide aki. NASA tin planea observacionnan di radar den observatorionan di California, Merca y Puerto Rico. Y ta spera cu e imagennan aki por duna di conoce mas detaye riba su superficie.

Ora analisa e orbita di e asteroide 2014 JO25, astronomonan a haya sa cu e encuentro di dia 19 di April ta lo mas cercano cu e asteroide aki a yega di ta cerca di Tera di por lo menos 400 aña y lo ta su aproximacion mas cercano por lo menos durante e proximo 500 añanan.

