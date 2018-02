Diaranson 21 Februari ta Dia Internacional di Lenga Materno

Papiamento ta di fiesta!

Dia cu bo a nace, bo no por a papia ni compronde niun idioma. Pero tres, cuater of cinco aña despues bo por a papia bo idioma materno cu facilidad. Den e cuater pa cinco añanan ey bo a logra acumula un enorme ekipahe di conocemento. Tur esaki sin cu niun hende no a duna bo instruccion formal. Y keto bay bo ta sigui acumula conocemento.

Tin diferente motibo cu lenga materno di un ser humano ta e yabi pa un futuro briyante.

1. Un ser humano cu a siña pa medio di su lenga materno, ta un ser humano cu por domina cualkier lenga riba un nivel di calidad.

2.Lenga materno ta crea un ser humano sin miedo pa enfrenta bida, mirando e echo cu tur ser humano tin su propio idioma cu ta identific’e.

Censo 2010 ta demostra cu casi 70% di nos habitantenan di Aruba tin Papiamento como nan lenga materno. Mas o menos 29% ta migrantenan cu tin otro idioma como nan lenga materno. Unesco a proclama cu tur 21 di februari ta Dia Internacional di Lenga Materno. Fundacion Lanta Papiamento y Departamento di Cultura ta felicita tur hende na mundo cu nan idioma materno. Ta di aplaudi si tur hende na mundo por respeta idioma di otro, Celebra bo idioma awe, dia 21 di februari, Dia Internacional di Lenga Materno. Pabien na tur migrante na Aruba cu nan idioma y danki pa respeta nos idioma nacional y oficial, Papiamento!

Fundacion Lanta Papiamento y Departamento di Cultura ta invita henter comunidad di Aruba pa bin fiesta cu nos y alavez educa bo mes na Biblioteca Nacional Aruba den Madurostraat, diaranson dia 21 di februari 2018, di 7.00 pa 9.00 di anochi.

Entrada ta gratis.



