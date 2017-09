Diamars awo ultimo edicion di Vision 17 – 21 Live Edition

POR E Forsa Nobo ta kere inclusividad, den contacto estrecho cu comunidad y pa e motibo aki ta organisa un momento di contacto. Unda cu un panel di miembronan di prensa obhetivo invita ta dirigi pregunta na e candidatonan di POR riba un topico specifico. E miembronan di prensa invita e biaha aki ta Sr. Hilario Doncker, Sr. Victor ‘Toko’ Winklaar, Sra. Lelicia Tromp y Sr. Giovanni Muller.

Durante di e ultimo 4 simannan POR a organisa tur diamars un edicion di Vision 17 – 21 live edicion. Mirando e gran acogida cu a ricibi, a didici di organisa un ultimo edicion cual lo bira e di 5 edicion cu ta bay tuma luga diamars dia 12 di september na Teresita Center na San Nicolas. Topiconan cu lo wordo trata ta cultura, desaroyo economico San Nicolas y sector primario.

Henter comunidad ta keda cordialmente invita pa asisti e encuentro aki cuminsando for di 7or di anochi unda cu tin oportunidad pa haci pregunta y intercambia ideanan. Candidatonan cu lo ta presente ta sr. Otmar Oduber, sr. Andin Bikker, sr. Alan Howell, sr. Curtis Fraser y sr. Edjean Semeleer. Pa 7or y mey di anochi ta cuminsa cu e transmision live via nos pagina di Facebook Por E Forsa Nobo den caso cu bo no por ta presente y manda bo preguntanan.

11 di september, Tele Aruba lo pasa ripiticion di e encuentro Vision 17 – 21 live edition cu a tuma luga anteriormente. Sinembargo tur e encuentronan ta keda riba e pagina di Facebook di POR E Forsa Nobo, pa di e forma aki tambe bo por haya mas informacion di e contenido di nos plan di gobernacion.