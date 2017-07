Dialuna awo lo tin Rosario Bibo na Alto Vista

Dialuna 10 di Juli pa 7 or y mey di anochi lo tin otro Rosario Bibo na Kapel di Alto Vista.

Na e ocasion aki lo gradici Señor y Birgen di Alto Vista pa un otro aña escolar. Un aña escolar exitoso pa hopi mucha y hoben, pero kisas tambe menos bon pa otronan.

Sigur cu tur esnan cu caba nan estudio ta hopi contento y na logro ta gracias na nan perseverancia y apoyo ricibi na cas.

Na esnan cu no a logra, nan no mester perde animo. Ta un experiencia den bida. Y cu un poco mas esfuerso, nan tambe lo ta exitoso den futuro.

Sin duda ta un oportunidad pa gradici Señor pa tur e maestronan cu a dedica hopi tempo na yuda esun di mas chikito te na esun mas grandi na scol. Sea ta na scol preparatorio of scol avansa.

Naturalmente lo resa pa e esfuerso di mayornan cu a yuda nan yiunan durante henter e aña escolar sea cu material of cu apoyo moral.

Comision organisado ta invita mayor, hoben y maestronan pa reuni dialuna awo na Kapel di Alto Vista pa 7 or y mey di anochi pa hunto resa e Rosario Bibo.