Dialuna awo lo bay tin reunion publico den Parlamento

Dialuna venidero, dia 28 di Augustus 2017, cuminsando pa 10or di mainta, lo tuma luga un reunion publico den Parlamento pa trata e proyecto di ley pa institucion di un fondo presupuestario temporal en conexion cu alocacion di e fondonan cu a resta di Fondo Desaroyo Aruba.

Griffie di Parlamento den nomber di Presidente di Parlamento, sra. Mervin Wyatt-Ras, kier a haci uzo di e oportunidad aki pa participa na pueblo di Aruba cu dicho reunion lo wordo transmiti atrabes di “Radio Parlamento Aruba” riba e frecuencia modular 105.9 FM. E transmision aki ta un primicia ya cu lo ta e prome biaha cu Parlamento di Aruba ta transmiti via su propio canal, no-comercial, di radio. Esaki ta otro paso historico den e cuadro di existencia di Parlamento di Aruba.

Por haya Radio Parlamento Aruba tambe riba e app TuneIn Radio riba bo aparato mobil of via Internet riba https://tunein.com

Na un y tur pues e invitacion pa sintonisa e transmision dialuna awor cuminsando for di 10or di mainta.