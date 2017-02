Diadomingo awo lo tuma luga e di tres edicion di Experience San Nicolas

E fin di siman aki lo tuma luga un evento importante pa nos museonan di San Nicolas pa cual esaki Sra. Rosetna Martinus, Manager di Fundacion Museo Arubano ta splica.

Dia 5 di februari lo tuma luga e di tres edicion di Experience San Nicolas. Fundacion Museo Arubano a sinta hunto cu demas organisacionnan, manera Cosecha tambe Espacio Azul y otro instancianan na San Nicolas, pa bin cu un actividad caminda cu famianan y tambe turistanan por bin San Nicolas y tin cos pa haci. A dicidi pa haci esaki diadomingo, e prome diadomingo di luna. E prome edicion tabata na December 2016. E actividad aki lo ta di 10 or di mainta pa 2 or di atardi.

Durante e actividad aki diferente shops como tambe restaurantnan ta habri. Un punto importante ta cu lo tin tours available, tanto pa local como turista na mita prijs. Esaki ta specialmente pa nos hendenan local, pa bin conoce un poco mas di nos historia y nos cultura, na e Museum of Industry, cu ta conta over di nos pasado, di tur e industrianan, for di oro te cu turismo cu ta 80% di nos economia.

Sra. Martinus a bisa tambe cu lo tin un seccion pa mucha, caminda cu tur esten cu e mayornan ta bishita e museo, nan por entretene na mes.

Fuera di e Museum of Industry, tin tambe e Community Museum, situa pega cu CMB Bank na San Nicolas. Akinan Sr. Roy lo duna e tournan, cu lo hiba bo bek den pasado. Den e Community Museum lo topa cu mueblenan di antes y tambe artefactonan cu nos grandinan a uza. Entrada di Community Museum tambe lo ta na mita prijs.

Diadomingo awo, teniendo na cuenta cu no tin niun actividad di Carnaval, y lo ta un bon oportunidad pa famianan keiro. Y faminan por haci uzo di e dia aki, pa bishita e galerianan. Cosecha lo tin workshop pa famia. Y na Espacio Azul lo bay tin un workshop tocante mozaïk riba boter di perfume.

Manager di Fundacion Museo Aruba, Sra. Rosetna Martinus ta invita pueblo di Aruba, pa bin bishita y conoce San Nicolas na un otro manera y vooral cu tin artenan riba muraya. Por cana rond y saca potret. Bin disfruta di boso dia na un manera diferente.