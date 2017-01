Diadomingo awo lo tuma luga e Campeonato The Palm Island Aruba Reef Care Foundation Lionfish Challenge

Sr. Castro Peres, Presidente di Aruba Reef Care Foundation a splica cu dia 15 Januari lo tin e prome competencia di Jaag riba Lionfish pa 2017. Esey ta conhuntamente cu Palm Island. Aruba Reef Care Foundation ta organisa e Campeonato The Palm Island Aruba Reef Care Foundation Lionfish Challenge.

Ya tin basta participante cu ta jaag ariba e piscanan aki. Mayoria di e piscanan aki lo wordo parti diadomingo pa bishitantenan di Palm Island. Manera Sr. Peres a sigui splica cu nan lo sigui cu nan campaña ya cu e ta un campaña continuo. Aruba Reef Care Foundation ta purba di organisa mas di un competencia pa aña pa mantene e poblacion di Lionfish abao y pa mantene e jaagdonan activo, pa motivanan y pa nan haya smaak. Ta zorg pa e jaagdonan haya bon placa na efectivo como premio y tambe un trofeo, cual ta wordo aprecia.

Aruba Reef Care Fundacion no solamente ta traha no solamente pa conscientisa e beachnan limpi, y e lamanan, pero tambe e bida marino. Door di mantene e Lionfish su poblacion abao, ta yuda na conserva e bida marino. P’esey Aruba Care Foundation ta purba mas hopi posibel di jaag riba Lionfish y asina tambe sigui mantene e poblacion di Lionfish abao. Asina Sr. Castro Peres, Presidente di Aruba Care Foundation a splica.