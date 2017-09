Diadomingo awo, 1 di October, nos grandinan ta celebra bida

Riba Dia Internacional di Hende Grandi nos ta haya e oportunidad pa pone enfasis riba e contribucionnan importante cu nos grandinan antes y awo ta duna na nos comunidad y tambe crea conscientisacion riba alegria y desafionan cu envehecimento ta trece cun’e den nos mundo di awe.

E tema di Organisacion Mundial di Salud (OMS) pa 2017 ta “Drenta Futuro: Probechando di e talento, contribucion y participacion di nos grandinan den nos comunidad.” Nos habilidad pa participa, contribui, desaroya y expone nos talentonan ta depende hopi di nos salud. Sinembargo, e Rapport Mundial tocante Envehecimento y Salud ta mustra cu mientras cu nos ta biba mas largo, tin poco evidencia cu ta mustra cu nos ta gosa di un bon salud durante e extra añanan aki.‘Universal Health Coverage for all at all ages’ (Cobertura di Salud Universal pa tur y pa tur edad) ta e fundacion cu tin como tarea pa logra e metanan stipula ariba tereno di salud dentro di e Metanan Mundial pa Desaroyo Sostenibel. Pasonan cu ta wordo tuma den futuro lo rekeri inversion den cobertura di salud universal pa por sigura un miho resultado den e area di salud general di hendenan grandi. OMS ta celebrando e dia Internacional di Hende Grandi 2017 pa enfoca ariba e tema aki.Pa por garantisa cu e cantidad cu ta creciendo di hendenan di edad grandi por disfruta un cobertura universal di salud, nos mester reconsidera ki tipo di servicionan nos ta ofrece y den ki forma nos ta ofrece nan. E sistema di cuido di salud y servicio social di awendia ta dirigi mas tanto ariba con pa maneha situacionnan di urgencia y ‘ad hoc’ cu ta presenta den comunidad. Esaki lo mester wordo adapta y cambia pa por maneha miho e condicionnan importante cu ta toca e necesidad di e hendenan di edad grandi.

Segun cu hendenan ta envehece, nan necesidadnan ariba tereno di salud ta bira mas complica, cronico y cu probabilidad grandi di tin mas cu un condicion cronico. Den combinacion cu e tendencia general di acumula mas limitacion den funcionamento, por conclui cu, pa sigura cu e cobertura universal di salud ta relevante pa e hende grandi, servicionan mester:• Cambia e atencion di maneho for di malesanan y situacionnan individual pa un maneho cu ta dirigi hopi mas ariba crea condicionnan nobo pa mantene capacidadnan fisico y mental;• Coordina mucho mas e relacion y colaboracion entre e cuido di salud y servicio(nan) social;• Amplia y extende cobertura cu ta satisface e necesidadnan di tur adulto mayor y sigur inclui esunnan di menos recurso; • Sigura sostenibilidad.

Aruba no ta forma un excepcion ariba e situacion mundial di envehecimento y ta importante pa menciona cu Dienst Ouderenzorg di DVG, di parti Fundacion Movimiento ta Bida, kier a extende un invitacion na comunidad di Aruba pa participa na e congreso cu lo bay tuma luga dia 13 y 14 di October na Cas di Cultura y cu lo tin como tema “Active Aging”. Pa mas informacion por tuma contacto cu Fundacion Movimiento ta Bida: Frankrijkstraat 1, Oranjestad. Tel. 586-8651/594-2546 of e-mail [email protected]