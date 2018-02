Diabierna lo tin accion di entrega di permiso nan cla na DIMAS

Riba diabierna 9 di Februari, lo pone un team grandi pa haci entrega na tur e cliente nan cu tin algo cla y pendiente pa busca. Tin actualmente alrededor di 1200 carta of contesta cu ta cla pa entrega.

E documento cu por ta cla na DIMAS pa ser busca por ta:

– e declaracion cu a pidi p’e

– e permiso di estadia cu a pidi p’e

– e permiso di estadia temporal cu a pidi p’e

– of tambe e por ta:

– un carta pidiendo documento(nan) adicional,

– un cobransa adicional

– un decision di negacion di e peticion unda ta splica e motibonan cu a conduci na e rechaso di su peticion

Tin un cantidad di peticion nan cu mientrastanto ta cla y ya procesa pa DIMAS su team y di cual tin un contesta pa e cliente pendiente pa ser recogi na DIMAS y cu – pa un of otro motibo – e cliente no a pasa recoge ainda.

Pa es motibo, DIMAS ta bin cu un accion y ta invita tur esnan cu tin un aplicacion den tramite pa verifica via nos website www.dimasaruba.aw cu tin algo cla p’e, y pa pasa oficina di DIMAS diabierna awor dia 9 di februari 2018 entre 8:00-11:30 y 13:00-15:30. Pa verifica si tin un documento cla pa recoge por haci uzo di e CRV# y track esaki via www.dimasaruba.aw.

Riba e dia aki lo atende e cliente nan segun e orden di yegada. Mester registra cu a yega via di e sistema di maneha cliente y despues ta tuma asiento y ta wak via di e pantaya na cual di e 18 bali nan bo lo ser atendi.

Desde september 2017 DIMAS ta uzando un sistema innovativo di registracion di stranheronan cu a ser desaroya pa KPMG pa administra y procesa digitalmente tur aplicacion di permiso pa stranhero. Pa motibo di algun problema nan tecnico cu e sistema nobo, DIMAS no a alcansa pa procesa tur peticion nan den e tempo stipula pa ley di 12 siman. Ley ta duna DIMAS, conforme articulo 7 inciso 10 di e Ordenansa di Admision, Expulsion y Deportacion, e posibilidad pa extende e tempo pa procesa e peticion nan cu 12 siman mas.

DIMAS ta alabes informa cu tin ainda un cantidad di peticion pa permiso of declaracion ainda cu mester keda procesa. DIMAS ta pidi e cliente pa sigui e desaroyo di su peticion via di website y ta invita e cliente pa pasa durante ora di oficina na DIMAS, ora cu tin algo cla pa su persona. DIMAS su team ta sigui traha duro riba tur peticion nan pa tuma e decision nan mas pronto cu ta posibel. DIMAS ta gradici su cliente nan pa e comprension.

Pa mas informacion general por manda esaki via website, via nos facebook page of pa caso nan individual por haci un cita na Help Desk of Juri Desk na DIMAS.

