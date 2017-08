Diabierna atardi lo tene referendum pa trahadonan di Elmar

Diabierna atardi, dia 1 di September, 2017, lo ser teni e referendum pa e trahadonan di Elmar. Diego de Cuba, presidente di STA, di 117 empleado cu tin derecho di voto, sindicato STA awor aki ta conta cu 105 miembro cu a afilia, cual ta mas cu 90%. tin cu bisa, cu den transcurso di diaranson, 30 di Augustus, a tene un reunion cu e empleadonan di Elmar, pa mustra nan con e proceso di votacion ta bay pa loke ta e referendum aki di diabierna, 1 di September. A mustra nan tambe riba e protocol cu tin riba mesa, e herinrichting cu compania Elmar kier bin cun’e. Tin cu adverti e trahadornan cu herinrichting ta un problema hopi serio pa e trahadonan. Ora cu ta papia di herinrichting, ta papia di un reorganisacion di e compania. Por a mira den e documentonan aki, caminda cu tin hopi trampa pa e trahadonan di Elmar. Tin cu bisa cu STA, conhuntamente cu nan abogado ta studiando loke nan a treceĀ den un sociaal protocol, a bisa cu e ta inaceptabel. Esey den salida caba, STA ta bay propone pa bari e cos aki completamente for di mesa, aunke cu a compronde cu e sindicato anterior, lo a bay di acuerdo cun’e, conhuntamente cu Alvast. Pero STA lo bay propon’e pa elimina esaki for di mesa. Claro, sperando riba e resultado di e referendum di dia 1. Si e sindicato STA haya e mandato di e trahadonan di Elmar diabierna pa nan haci esaki, STA lo cumpli cun’e al pie de la letra. A mira caba for di e documento aki cu tin hopi cabes cu lo bay wordo bula. Ta papia esaki di experiencia pasobra por corda cu na 2004, algo similar a pasa den e compania di AAA y e tempo ey, despues di esey, 80 hende mesterĀ a bay cas. Nan a wordo paga claramente, pero un reorganisacion ta caminda cabesnan ta wordo bula y kier evita esaki na Elmar. E ta un compania sano, un compania cu no tin mester di tanto cos asina aki.

Pero di un otro banda ta compronde tambe cu tin hopi hende den funcionnan halto, caminda cu mester tin compincheria atrobe. Mester traha luga pa nos brothernan, nos amigonan haya trabao of haya cosnan di haci den Elmar, pa chupa e baca di lechi, lag'e seco. STA a bisa cu esaki no ta aceptabel.

E trahadonan di Elmar ta esnan cu tin derecho y pakico mester bin cu compincheria eyden atrobe.

A wak caba cu tin outsourcing ta tumando luga. Tin cu bay para e cosnan aki pasobra na final di cuenta e trahadonan di Elmar ta esunnan cu tin cu bay cas, pa hendenan di compinchi cu ta wordo privilegia. Cu sindicato STA e cos aki ta caba, segun de Cuba.

E referendum lo tuma luga for di 3’or pa 4’or y mey di atardi na oficina di mediador di Gobierno den dr. Henriquestraat. STA ta haci un yamada na tur miembro, principalmente, pero tur empleado cu tin derecho di eherce nan voto, pa acudi diabierna atardi na oficina di mediador di Gobierno. Corda trece un ID. Sea ta bo cedula, rijbewijs of paspoort, pa asina bo por eherce bo derecho di voto.