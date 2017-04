Diabierna 21 di April Corte lo dicta sentencia den caso di asesinato R. Fingal

Dia 21 di April, Corte den Prome Instancia lo dicta sentencia den e caso di e dama di nacionalidad Chines, M.T., cu a asesina e ex- director di Serlimar, R. Fingal.

E caso mes a wordo trata dia 31 di Maart, caminda cu tabata presente den salafamia di e defunto, como tambe famia di e dama. Por corda cu abogado Canwood a representa e famia di F. y a haci entrega di un demanda pa daño y perhuicio, pa paga gastonan di entierro, cual ta suma 10 mil. E señora di Fingal tambe ta bayendo psycholoog, como el a keda trauma di tur loke a pasa y tambe e yiunan ainda ta den trauma pa tur loke a pasa.

CASO

E caso mes a tuma luga dia 11 di Juli, caminda F. a wordo hinca 23 biaha. E tabata tin tres corta grandi y esun na su curason. Causa di morto ta cu e victima a bloed dood.

Fiscal

Legalmente proba cu M.T. a mata F. Tabata tin un forcejeo, y durante esaki Fingal ta dal T tene na su man robes. El a pusha T contra di e muraya. Prome cu esey F lo a dal T. ariba su lomba. e mesun dia di e hecho, M.T. a wordo examina fisicamente. Behalve su linkerhand, un rasca chikto e no tabata tin nada. T. no tabata tin niun indicacion di algun forcejeo, of cu manera T ta bisa, cu F lo a dal’e ariba su lomba. Su pañanan tampoco mo tabata gescheur, ni nada. F. tabata completamente bisti, solamente su parti ariba di curpa tabata suno. No tin indicacion cu F. lo kier a abusa di e sospechoso T.

Durante reconstruccion, T. ta bisa cu el a rek su man y tabata buscando algo. Y den Corte e ta bolbe cambia su declaracion. E ta bisa cu el a bira un poco, y e kier sa cu el a hinca R.F. of den su zij of na banda robes di su pecho. Segun Fiscal T su declaracionnan ta yena cu contradiccion.

F. a muri un morto cruel. Causa di morto, el a sangra te muri. Tabata tin un hinca den su nanishi y e weso di su nanishi a kibra. F. a sufri hopi prome cu el a muri. Y Fiscal no ta kere cu tabata tin un aanranding (intento di abuso). Ora polisnan a yega, T. tabata tur na sanger. E unico caminda cu e no tabata tin sanger ta caminda cu e mondkap ta poni.

STRAF

Fiscal a haya cu a keda legalmente proba cu M.T. a hinca R. Fingal mata. Ta tene cuenta cu T. no tin strafblad. Pero ta di remarca cu e ta procedente di China y niun hende no sa kico a pasa ayabou. Tambe e ta haya cu M.T. no tabata tin compasion cu F. R.F. tabata ta un ciudadano ehemplar den comunidad. E no tabata un persona agresivo. Fiscal a repasa declaracionnan di casa di F, di cuanto planes nan tabata tin ainda pa cumpli cu nan.

Fiscal a exigi pa M.T. un castigo incondicional di 10 aña, kitando e tempo cu el a keda den detencion preventivo.