Diabetes Tipo 1 mester sa con pa controla na scol

Ora cu mayornan laga nan yiu cu e docente, ta hopi probable cu nan ta entrega un resumen di nan habitonan alimentario y alergia. Mesun cos tin cu sosode cu e mayornan cual yiunan tin diabetes tipo 1, e tipo di diabetes mas frecuente den mucha y adolescente.

Aunke e hobennan aki por haci tur tipo di actividad, pa mantene nan mes sano ta rekeri hiba un vigilancia municioso di e insulina y come cu e fin di controla e glucemmia, cual ta midi atrabes di muestranan di sanger.

E diabetes mellitus tipo 1 ta un enfermedad cronico, cu ta wordo manifesta pa nivelnan eleva di glucosa na sanger cu ta debe na un deficit total of casi total di e produccion di insulina y cu ta rekeri un control exhaustivo pa no desaroya complicacionnan. P’esey ta rekeri e administracion exogeno di insulina, atrabes di inyeccion.

E dokter Sara Brito, hefe di e Departamento di Endocrinologia y Malesanan Metabolico di e Hospital Militar, dokter “Carlos Arvelo”, a splica cu e condicion aki ta un di e enfermedadnan mas frecuente den infancia y adolescencia. El a recalca cu prome cos cu e maestro mester sa riba e diabetes ta cu e patologia aki si tin un bon control, no ta afecta en lo absoluto e capacidadnan intelectua, aprendisahe of adkisicion di e habilidadnan di e studiante.

El a señala cu ta necesario cu e profesornan conoce e aspectonan mas importante di e enfermedad y e tratamento pues e mucha, lo por tin mester di ayudo, riba tur cos si ta presenta e eventonan specifico.

E comunicacion di e mayornan cu scol mester cuminsa tras e diagnostico, ya cu e ta facilita e adaptacion di e hoben diabetico den su ambiente escolar, el a afirma.

E specialista a comenta cu e lo ta util cu un profesor sa con pa administra e insulina den muchanan mas chikito, cual mester wordo inyecta di un manera subcutaneo (esaki ta envolvi e tehido cu ta inmediatamente bao di e cuero). E tratamento ta representa cuater of cinco dosis diario, un of dos dosis di insulina basal of accion lento y tres di accion rapido, prome cu cada cuminda.

Den e caso di analogonan di insulina, Brito a splica cu su trabao ta hopi mas comodo pues ta uza dispositivonan special den e forma di “pen” cu ta uza puntanan mas fini, cu no mester di refrigeracion despues di cuminsa cu su uzo pa unperiodo di tempo determina.

“No tin manipulacion di e producto di parti di e mucha pasobra insulina ta bin cu containernan precara y generalmente e dispositivo ta desechabel,” e specialista ta afirma.

Fuente: El Universal