Dia 14 di november ta dia Internacional di Diabetes. Pa algun aña caba Centro Diabetico-ImSan ta organisa actividadnan special rond di e fecha aki.

E tema di aña 2017 ta hende muhe y diabetes.

Diadomingo 12 di november na San Nicolas – Carnaval Village entre 4 y 7 or di anochi Botica di Servicio hunto cu ImSan ta organisa un caminata pa mucha y adulto. Por registra na www.diabetesrunaruba.com

Dialuna 13 di november lo tin lectura pa profesionalnan medico na ImSan San Nicolas entre 7 y 9 or di anochi. Paesaki mester registra adelanta via ImSan ([email protected]) .

Diamars 14 di november cu ta Dia Internacional di diabetes, lo tin checkeo di salud cual ta encera: sucu, colesterol, presion, wowo y ademas tin demostracion di cuminda saludabel, ehercicio pa hende di edad, smoothiebus y ta duna informacion. E luganan ta ImSan San Nicolas di 8 or pa 10 or di mainta y ImSan Camacuri (enfrente di AZV) di 8 or di mainta pa 2 or di atardi. Tema cu tin di haber cu hende muhe y diabetes.

Diaranson 15 di november di 7 or pa 9 or di anochi lo bay tin lectura cu diferente oradornan manera dietista, partera, nefrologo y enfermera.

E meta ta pa conscientisa e comunidad di e rol importante cu hende muhe ta hunga den prevencion di diabetes como mama y educador.

Un y tur ta wordo invita pata presente riba e dia menciona, specialmente hende muhe jong y adulto.