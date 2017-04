Dia Internacional di Derecho di Autor lo ta dia 23 di April

Rond mundo ta conmemora dia 23 di April como e ‘Dia Internacional di Derecho di Autor’. Un fecha cu a keda proclama door di UNESCO na aña 1995, den un Conferencia General cu a tuma luga na Paris, unda cu a dicidi cu ta duna tributo internacional na autornan grandi di antes. Meta di e dia aki ta pa encurasha tur hende, specialmente e hobennan p’asina descubri e placer di lesamento y gana un respet pa e contribucionnan incomparabel di esnan cu den nan tempo a promove e progreso social y cultural di humanidad.

Kico ta derecho di autor?

Conforme cu Ley di Derecho di Autor, aki ta trata di un derecho exclusivo di cada creador di un obra di literatura, ciencia of arte pa publica y produci su obra, of permiti otro haci esaki. Tur loke cu wordo publica, sea electronicamente of no, tin e derecho di autor. Generalmente un obra ta haya e derecho di autor na momento di e creacion. Pues na ora cu e obra ta inicia y bon mira, no ta obligatorio pa aplica pa haya e derecho di autor. Automaticamente Ley di Derecho di Autor ta duna e autor di un obra su derecho.

E derecho di autor ta un derecho pa bida largo di e autor, +50 aña despues cu e fayece. Despues di fayecimento di e autor, e derecho di autor ta pasa automaticamente pa su herederonan.

Registracion

Ora cu un autor ta registra su obra, e ta ricibi un certificado di registracion. E certificado aki ta un evidencia, den caso cu tin duda kende ta e berdadero autor di e obra. Ora un obra tin derecho di autor, tercera persona no por haci negoshi cu e obra sin e permiso di e autor. E intencion di Ley di Derecho di Autor ta pa proteha e autor, mientras cu e ta promove su creatividad y intercambia su ideanan na un manera reglamenta. Den curso di aña hopi autor consciente di e balor di derecho di autor, a acudi na Oficina di Propiedad Intelectual, situa na Adriaan Laclé Boulevard 3, p’asina registra nan obra y ricibi e certificado di registracion. E certificado di registracion ta duna e autor proteccion internacional. Costo di registracion ta Afl. 35,- y por registra te na un maximo di 10 obra pa certificado.

Conscientisacion

Riba e dia di Derecho di Autor, Oficina di Propiedad Intelectual ta desea pa cada ken reflexiona y realisa riba e trabou cu un autor tin pa crea obranan unico den e mundo aki. Ta sumamente importante pa cada autor bira mas consciente di su creatividad valioso y pa e registra su obranan, su propiedad intelectual.

Oficina di Propiedad Intelectual, pa medio di su director Sr. Robert Kelly y su personal ta felicita tur autor di Aruba y di mundo henter riba nan dia. Mare cu e inspiracion y creatividad di e ser humano por bira mas grandi y rico cada dia, p’asina cada autor sigui crea obranan bunita cu un mensahe util y valioso pa nos comunidad.