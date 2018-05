Dia di Museo ta wordo celebra na Aruba cu’n Museum Week

Diabierna rond mundo ta celebra Dia Internacional di Museo. Na Aruba lo tin mas actividad relaciona cu e siman di museo. Sra. Margarita Wever ta amplia mas ariba esaki.

E oportunidad aki ta bin hunto cu Stichting Rancho unda cu diabierna tin un anochi di charla den e fruteria unda cu lo trece informacion interesante tocante e area di Rancho.

Den conmemoracion di e Museum week tambe tin actividad na Cosecha di San Nicolas Diasabra 26 di Mei unda cu Museo Arkeologico ta presente cu workshops creativo pa e muchanan, tambe un presentacion 3D, unda lo papia di nos antepasadonan y haci esaki un dia hopi ameno di celebracion.

Dia internacional di Museo a cuminsa door di Conseho Internacional di Museos (ICOM) y nan ta haciendo esaki pa conscientisa e publico rond di mundo di e importancia cu e museonan por hunga den intercambio cultural, enrikesimento di e cultura y conocemento di e pasado. Pero tambe pa crea comprension y compasion entre e institucionnan y e personanan.

Museo Arkeologico semper a purba di hunga un rol, unda cu na aña 2009 nan a habri e sala di exposicion y tambe a habri un sala na Rancho unda cu nan ta situa. For di aki a sali mas actividad y finalmente a lanta e fundacion di e Rancho e cual ta haciendo hopi bon trabou den e bario.

Museonan tin un rol pa hunga y nan responsabilidad riba e tereno di cultura y parti social. Mas y mas esaki ta tumando luga, no solamente na Aruba sino rond di mundo tambe.

Un museo tin un balor importante pa cada pueblo, unda no solamente e ta duna balor di nos pasado pero tambe e ta yuda pa compronde con mester para den bida y pa futuro .

Semper e museo a trata di keda duna informacion na diferente manera na e publico unda tabata haya hopi bishita di scolnan awor cu nan ta cera, nan ta purba di bay sali pa duna informacion. Nan ta participa na carrousel na full un scol unda ta duna presentacion tras di otro y tambe tin presentacion pafor di e museo.

Aña pasa a bay participa na MFAnan y e aña aki tin plania di bay atrobe. Tur cos ta casi cla pa asina duna informacion na publico. Sra. Wever a splica cu museo por dunabo inspiracion tambe unda tin hende no ta conoce of cu no a nace na Aruba anto ora e hende ta bay tin un link de inmediato cu nan pasado y esaki tin relevancia pa e persona.

Ta hopi importante pa e museo por keda drecha full bek, su sistema di airconditioning pa asina por habri bek pa tur hende por cuminsa bishita. E interes turistico tambe t’ey cu hopi bishitante cu a yega hasta pa 13mil pa aña incluyendo e local y turistanan.

Tin speransa cu den un par di luna por habri y ta activo pa e publico bek.

