Dia di Famia di Club Kibrahacha den fin di siman binidero

Centro pa nos grandinan, Kibrahacha lo tene nan Dia di Famia e fin di siman binidero, pa cual Sra. Jilka de Nobrega ta amplia mas ariba e evento aki.

E fin di siman binidero Club Kibrahacha, unda cu nan lo tin un bazaar, cuminsando for di 10 or di mainta te cu 5 or di atardi, combina cu un Dia di Famia. Durante e dia aki, lo tin cuminda na benta, weganan pa mucha, carrousel cu Dino Jump, hopi cos cu e miembronan mes a traha di obra di man. Nan tin un exposicion tambe unda lo bende cuadranan cu e miembronan a pinta, dus por admira e talentonan pa e miembronan. Tambe lo tin un mini market, rommelmarkt, lo tin un bar bon surti, lo tin bolo, un koffie corner. Naturalemente lo tin un dushi ambiente, cu un dushi caha di orgel, lo tin diferente gaita y tambe un banda pa deleita un y tur.

E actividad aki lo tuma luga dia 5 di November, cuminsando for di 10 or di mainta. Tur hende ta bon bini pa asina admira locual miembronan di Club Kibrahacha ta traha durante cu nan ta pasa nan oranan na e club.