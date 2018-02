Dia Cero yegando pa Capetown

CAPETOWN, Surafrica- E Dia Cero ta yegando. Si e sekia sigui castiga manera el a bin ta haciendo ya pa varios luna caba, Capetown, e di dos suburbio mas grandi di Surafrica, lo ta e prome gran metropolis di mundo pa keda sin suministro di awa.

Segun e calculo oficial, y solamente cu e awasero tan anhela impedi esaki, desde 16 di April 2018 su mas di cuater miyon di habitante lo no haya awa ta basha ora di habri nan cranchi of tuberia. E unico excepcion lo ta e hospitalnan y algun zona comercial importante. Pa e fecha aki, e damnan di e ciudad lo ta na 13.5 % di nan capacidad. Aworaki nan ta na 27% .

E gobierno di e ciudad lo corta e suministro y lo habilita rond di 200 punto di abastecimento, unda cada habitante lo tin e derecho di haya 25 liter di awa pa dia. Na SpaƱa p.e. cada habitante ta uza cerca di 130 liter di awa diario. Mas sigur, cu e abastecimento lo wordo supervisa pa e ehercito, aunke esaki no a wordo confirma ainda pa autoridadnan.

E fecha limite oficial, cu a caba di wordo retrasa pa 4 dia, pa dia 16 April, ta un recorda e habitantenan constantemente den e borchinan luminoso riba e careteranan y practicamente no ta tin un fontein den e ciudad cu no tin e aviso “Yudanos spaar awa”. E hardinnan ya no ta wordo muha. Piscinanan na aire liber popular manera Sea Point Pavilion awo ta wordo yena cu awa di lama enbes di awa dushi. Hotel y anfitrionnan di Airbnb ta duna nan huespednan e recomendacion di e gobierno municipal pa limita e ducha na dos minuut.

E ciudad awo ta trahando pa ugrade nan sistema di awa, den pura lo traha proyectonan di desalinizacion, tubo pa separa awa y proyectonan di recicla awa pa asina purba na alarga e suministro actual, pero segun autoridadnan, e habitantenan tambe mester duna mas di nan parti.



“Ta increibel cu e mayoria di e habitantenan no ta worry y ta mandando nos di cabes straight pa Dia Cero”, e gobernador di e ciudad a bisa na Januari. “Nos no por pidi e pueblo mas pa stop di malgasta awa. Nos mester forsanan”.

Fuente: https://edition.cnn.com

