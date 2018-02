Dia 9 Maart ta ultimo dia pa haci peticion pa bay campa

Vocero di Polis, Sra. Liliana Rasmijn a splica tocante e solicitud pa campamento pa e temporada di Semana Santa 2018.

Temporada di carnaval a pasa caba, anto cu esaki lo inicia e proceso pa haci peticion di vergunning, aunke tabata tin hende cu lo a haci delanta desde dia 2 di Januari caba, pa haci e peticion formal, caminda cu den e mesun direccion aki polis lo a saca un comunicado trempan tocante esaki, bisando cu hende lo por pasa na e districtonan unda nan lo bay campa pa yena nan formulario y haci entrega di e formulario cu e peticion, esaki a wordo segun Sra. Liliana Rasmijn, vocero di polis suplente.

E ultimo dia pa entrega peticion pa campamento, lot a diabierna 9 di maart, mientra cu e por cuminsa campa diadomingo 25 di Maart pa 12 or di merdia te cu diadomingo 8 di April. Tur cos cu bo a bin cun’e, bo ta bay cun’e. Tur hende lo mester para responsabel pa laga tur e beachnan manera nan a wordo haya limpi y zorg pa tur lo cual a trece, remove tur cos y bay bek cu ne, anto zorg pa laga e luga netjes manera a wordo haya.

Mirando tambe cu tin hopi aña caba cu e campamento lo ta na unda cu loke a purba di haci den tur distrito ta, manera e persona yena e formulario na e luga unda cu e kier bay campa, y si tin dos persona cu kier mesun luga, ta sinta na mesa cu tur dos partido pa yega na un solucion e ora, pasobra a yega di socede cu tin hende prome dia di campamento para na beach cu lo bringa pa haya e luga cu nan kier, anto e ora polis ta bay zorg pa esaki no sucede.

Pa dia 25 d maart, tur hende por sa cua lo ta e luga cu lo wordo asigna, djis tene esaki na cuenta pa pasa na e respectivo distrito cu e dia aki, pa no lo cay den confusion of bringamento innecesario.

Tocante kico nan lo por trece banda di laman pa campa, departamento di polis tambe a corda tur hende cu mester trece cosnan nobo, no palo of hero putri of ekiponan bieu cu lo por haci algun tipo di contaminacion riba nos ambiente. Manera cu e persona haya su vergunning, tin tur e puntonan poni caba, e reglanan pa esaki ta wordo specifica den e mesun vergunning. Tin hopi famia bayendo campamento caba y nan conoce e reglanan, pero si lo tin hende nobo cu lo a bin campa e ora mester splicanan kico lo ta e reglanan.

Cuerpo di Polis ta bay keda pasa henter e temporada, unda nan lo bay zorg si tur cos ta klop. Pasobra tin biaha un hende ta pidi permiso pa 5 tent y nan ta bin cu 10. Control ta tuma luga, y lo paga 7,50 pa cada item cu pone ariba e beach. Serlimar tambe lo bay pasa tur dia pa lanta e sushi y esaki na cargo di e tereno ta responsabel pa pag’e.

Despues di dia 9 di Maart no tin chance mas pa otorga tereno, zorg pa controla e musica cu lo por zona te cu 10 or di anochi, y pa esun cu ta trece mucha, corda wak pa e muchanan y trece tur sorto di sunblock y cosnan cu mucha tin mester. Tambe pa den caso di den emergencia pasobra accidente por a sucede tambe, segun Sra. Liliana Rasmijn, vocero di polis suplente.

