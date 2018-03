Dia 8 Maart ta un fecha pa para keto y analisa unda e muhe ta para awe

Dia di Hende Muhe ta un dia pa para keto, aunke tur dia ta dia di hende muhe. Pero 8 Maart, ta un dia pa para keto y ta mira unda hende muhenan ta para awe y unda e kier yega.

Prome Minister Evelyn Wever a expresa su preocupacion di parti di gobierno, unda cu den actualidad tin hopi caso di hende muhe cu no ta haya e mesun oportunidad cu hende homber y cu hasta ta wordo abusa.

Den e sentido aki Prome Minister ta referi riba maltrato fisico pero tambe sicologico y mental, unda cu a declara cu e compromiso pa percura di ta un bos activo pa tur hende muhe y pa crea oportunidad por igual.

Den experiencia cu politica por ehempel, Prome Minister, Sra. Evelyn Wever- Croes, a bisa cu aunke a logra e oportunidadnan e lo yega experiencia cu como hende muhe lo mester traha hopi mas y duna hopi mas resultadonan.

Den otro sector laboral e situacion aki no scapa tampoco unda cu hende muhe simplemente no ta haya e mesun trabao cu hende homber y en caso cu e lo haya, e no ta contempla riba e mesun salario of si e yega di logra tur esaki e ora maltrato sicologico lo bin riba dje pa e no por subi mas di eynan. Lo mester brinda e apoyo necesario pa e hende muhe por supera nan mes y logra lanta nan famia pa bay dilanti.

E posibilidad financiero no ta amplio, pero a pesar di esey, gobierno ta den un lucha constante, actualmente tin un lucha constante unda cu Aruba ta bezig ta negocia cu Hulanda, pa nan keda cla cu e deficit pero tambe nan mester espacio pa bay dilanti cu retonan nobo. Den esaki ta inclui baha e gastonan pero sin lubida cu mester tin un inversion den pueblo y naturalmente riba ayudo pa hende muhe pero tambe hende grandi,e hobennan y muchanan.

Finalmente Mester pone atencion riba problemanan social na Aruba, unda cu Gobierno no por tin e luho di bisa cu no tin placa pa haci inversion den aspecto social pa comunidad di Aruba y Prome Minister a agrega riba esaki cu como Ministernan lo mester ta hopi creativo pa haya e recursonan unda tin mester di inverti riba e tema di hende muhe ken ta esun cu ta lanta e yiunan y ta duna e educacion y balornan como mama y mayor unda cu mester ta prepara pa esaki na un mundo den constante cambio.

