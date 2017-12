Dia 5 di December ta Dia Internacional di Boluntarismo, cual a wordo declara pa United Nations. Sr. Daniel Tecklenborg, di CEDE Aruba ta amplia mas ariba esaki.

E dia aki tur pais ta corda ariba trabao boluntario. Na Aruba, a cuminsa duna mas atencion na trabao boluntario en general. CEDE Aruba en general den tur proyecto pa fundacionnan tene cuenta cu boluntario, pa envolvi boluntarionan den nan trabao, pero for di CEDE Aruba tambe nan pone atencion door di organisa eventonan, manera p.e. Aruba Doet.

Den e ultimo 5 añanan, Aruba Doet a crece bastante, cuminsando na 2013 cu 80 proyecto y mas o menos 2 mil boluntario. E aña aki el a crece cu 200 proyecto cu basicamente 3600 boluntario. Aruba Doet ta un evento un bes pa aña. E no ta e trabao boluntario tipico cu lo kier stimula pa henter e pais, e ta un ‘one time event’, pero e no ta un evento cu ta wordo caracteristica pa e otro trabaonan cu ta wordo haci.

Aruba ta un ilsa cu tin masha hopi iniciativa comunitario. Tin un cantidad grandi di NGO’s, clubnan di Deporte. Organisacionnan di Bario. Contando tur hunto, ta yega na mas di 300 organisacion cu ta activo, cu tin directivanan cu ta consisti di boluntarionan. Nan tin boluntarionan cu ta organisa actividadnan, eventonan, fundraising. Tur eseynan ta haci cu tin hopi boluntarismo ainda na Aruba. Pero por bisa cu e boluntarismo aki ta bou di presion, door cu e mercado laboral y desaroyo economico a cambia den e ultimo añanan.

Awendia e boluntarionan t’ey, pero e boluntarismo ta bou di presion. Nan no tin e mesun tempo mas cu antes. E structura familiar a cambia. Antes e hende muhe tabata traha menos y tabata tin mas tempo pa dedica na scouting, etc. Awendia tur hende ta traha y nan ta ocupa cu nan trabao. Y asina tin menos tempo disponibel pa mas hora.

Locual cu e fundacionnan y organisacionnan ta wak cu mester haci, ta miho promocion, y mas miho splicacion di kico ta exigi di e boluntario. Tambe por splica kico e boluntario por gana, den forma di conocemento etc. Awendia niun hende no ta haci nada por nada, segun Sr. Tecklenborg.

Mas aleu, Sr. Tecklenborg a sigui bisa cu e organisacionnan mester haci nan best, pa specifica kico ta wordo verwacht. Haci bo best pa guia e persona hopi mas miho, pe e tin un bon experiencia y e sinti su mes na cas den e organisacion. Duna e boluntario atencion y balor’e. Esey ta hopi importante. Tambe mester zorg pa e persona keda. Tambe si e persona no por keda, ta bon pa tene un combersacion cun’e , puntr’e dicon e ta sali y no ta keda envolvi den e organisacion. Esaki ta e stapnan cu e organisacion mester haci mas miho pa mantene su boluntario.