Dia 31 di mei ta ultimo dia pa entrega declaracion di Winstbelasting

Diahuebs dia 31 di mei ta e ultimo dia pa entrega e declaracion di winstbelasting 2017 y haci e pago corespondiente. Por entrega e declaracion na Camacuri, Noord of San Nicolas

Diahuebs, dia 31 di mei 2017 ta e ultimo dia cu por entrega e declaracion definitivo di winstbelasting 2017 y haci e pago corespondiente. Por entrega e declaracion na e oficina na Camacuri, MFA Paradera of Oficina di gobierno na San Nicolas.

Pa loke ta e pago ta recomendabel pa haci esaki online (via banco), sino por acudi na un di e oficinanan di Departamento di Impuesto.

Si e cliente no ta alcansa pa entrega e declaracion definitivo, e ora e tin cu entrega e declaracion provisional. Den e caso aki tambe mester cumpli cu e pago di winstbelasting di acuerdo cu e declaracion entrega. E fecha final pa entrega e declaracion provisional y haci e pago corespondiente ta 31 di mei 2018. Solamente si entrega e declaracion provisional y haci e pago concerni, e ora automaticamente e cliente lo haya 6 luna mas di tempo pa e por completa y entrega su declaracion definitivo.

Si no cumpli cu entregamento di e declaracion provisional y/of e declaracion definitivo, e cliente lo haya un cobransa adicional esta un ‘naheffingsaanslag’

inclui boet. Esaki tambe ta e caso si acaso e cliente a paga un suma menos cu locual el a declara

na winstbelasting.E boet pa no cumpli cu entregamento di e declaracion ta maximo Afl. 2.500,-. Si no haci e pago di winstbelasting of no haci e pago corectamente, e boet ta maximo Afl. 10.000,

Comments

comments