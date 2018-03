Dia 3 April ta ultimo dia pa entrega Aangifte Inkomstenbelasting

Departamento di Impuesto tin fecha limite 3 di April pa ricibi formulario di declaracion

Aña pasa a otorga e formulario di declaracion di inkomstenbelasting 2016. E fecha oficial di otorgamento tabata 2 Augustus 2017 y ley ta duna 2 luna pa entrega bo formulario di declaracion. Sra. Meverly Romano ta elabora.

Departamento di Impuesto mes a duna un extension di entrega, pa asina duna e cliente extra tempo pa nan por entrega nan formulario di declaracion, toch na tempo. Aworaki e 6 lunanan extra, ta caduca dia 3 April proximo. Sin cu sa, e 6 lunanan ta yegando y ta hopi importante pa clientenan cu ainda no a duna nan declaracion pa tene cuenta cu 3 April ta fecha final y no ta bay duna mas extension. P’esey di awo caba Departamento di Impuesto mes ‘ta ring e bell awo’ y aki cu ta resta un par di siman so di tempo.

Sra. Meverly Romano kier recomenda e clientenan aki paga na tempo pa no bay haya un boet innecesario, manera e ta contempla den ley di un 5% di e suma di belasting cu e persona tin cu paga, cu den promedio minimo lo ta Fls. 250 y maximo di 10 mil florin. Ta importante pa e cliente cumpli cu su declaracion y si e ta na tempo, e no mester di preocupa pa sancion cu ta wordo poni pa forsa di ley.

Na e momento aki tin un total di 17.958 persona cu a cumpli caba y nan ta gradici e clientenan pa esaki. Esaki ta encera 45% di e cantidad total cu a wordo otorga pa impuesto, lo cual ta nifica cu tin habri ainda 55% cu ta un total di 21.639 personan (declaracion) cu mester drenta ainda. Esaki ta representa mas di e mita di loke Departamento di Impuesto a entrega. Mester tene na cuenta cu tin un cantidad considerabel, ya cu e fecha limite lo den porta, den menos cu 1 luna di tempo, segun Sra. Meverly Romano. Si no entrega e declaracion aki, e cliente ta haya boet, minimo 250 florin di boet. Y di dos, e Inspector di belasting ta calcula e entrada pa e cliente y ora esaki tuma luga, e por resulta halto of abao. E por resulta cu ta paga un suma di belasting, cu no ta cuadra cu realidad di loke bo a ricibi na 2016. Y tambe un calculacion nunca ta tene cuenta cu e gasto di e cliente.

Ainda ta resta un par di siman prome cu fecha limite pa haci declaracion yega y Departamento di Impuesto kier invita pa tuma consciencia di esaki cu tur deber cu tin di paga tur aña unda cu cliente lo a haya 8 lunanan di gracia te cu fecha 3 di April 2018 proximo.

Departamento di Impuesto ta conciente cu tin hopi caso unda ta rekeri hopi mas tempo cu 2 luna pa drecha e documentacion pendiente pa pago di declaracion di impuesto, mas tanto esunnan cu tin companianan riba na mes y cu tin hopi procesonan di administratie unda mester haci calcucacionnan di un resultado anual, anto pesey mes Departamento di Impuesto lo duna e tempo extra aki di 6 luna extra pa nan por completa nan declaracion pero mester cumpli prome cu fecha limite, segun Sra. Meverly Romano, vocero di Departamento di Impuesto.

