Dia 28 di December Elmar lo saca ganado di campaña Bus di Luz

NV Elmar a lansa su campaña di fin di aña. Aña pasa NV Elmar a bin cu diferente campaña di “like nan pagina di facebook” unda hende por a gana airco. E aña aki a bin cu algo special, cual ta e campaña di Bus di Luz.

E idea p’e campaña aki a surgi algun aña atras, esta 2009, unda NV Elmar ta duna un toke di aprecio pa esnan cu ta decora nan cas cu luz. Asina aki NV Elmar ta pasa cu e bus di luz na diferente cas y mira con e adornonan ta y con bunita e casnan ta. Elthon Lampe, manager di customer relationship di NV Elmar a expresa cu nan tin un team completo prepara pa pasa mira e casnan. Durante e campaña aki NV Elmar lo ta regalando premionan. Antes tabata decora hopi cas y NV Elmar ta di opinion cu hendenan cu ta hasi esaki por wordo recompensa pa nan esfuerso ya cu decoracion di cas ta un tradicion parti di e ambiente di fin di aña. E comision di Bus di Luz di NV Elmar ta recompensa e comunidad di Aruba cu ta hasi esaki y cu ta participa cu e campaña, asina Elthon Lampe a expresa.

Supervisor di red pafo di NV Elmar, Anthony Tjin Kon Fat ta contento cu NV Elmar a pone e bus core bek y ta contento di forma parti di e team aki. Esunnan cu lo participa den e campaña aki tin te cu dia 14 di December pa inscribi via Facebook, unda cu lo cera e dia aki cu e uploading di potretnan. Lo haci uzo di un evaluacion pa asina mira cua ta e nominadonan. Esunnan cu ta competi p’e premio di mas like, lo sigui participa te dia 21 di December ariba Facebook, unda e team di NV Elmar lo sali y bay bishita e nominadonan na nan cas pa asina haci e ultimo chekeonan y saca e ganadonan dia 28 di December. E team di NV Elmar lo ta mirando e tema di e decoracion, e fantasia, e cantidad di luz y con nechi nan ta dorna. Tur esakinan ta loke nan lo ta husgando durante e campaña.

Cheril Willems di departamento di customer relationship di NV Elmar ta encarga cu e parti di Facebook di NV Elmar y unda clientenan por bay registra pa participa den e campaña di Bus di Luz. Riba e Facebook di NV Elmar tin un link cu clientenan por click riba dje y eynan lo haya tur splicacion di e rekisitonan, pero tambe nan por upload 1 potret di nan cas cu ta dorna cu lus of nan por haci un collage di nan cas y mand’e pa NV Elmar. Asina aki NV Elmar lo pone e potretnan riba nan facebook te ora cu screen nan. Pa loke ta e premionan, esakinan lo ta hopi atractivo, asina Cheril Willems a expresa. Lo tin premionan p’e casnan miho dorna cu NV Elmar lo ta mirando, tambe lo tin premio p’e mas like cual lo tin specifico riba dje. Esunnan cu no cay den e nominadonan tin e oportunidad di por gana e mas like di e campaña. Pa por participa e registracion ta uno facil, unda cu e cliente mester like e pagina di facebook di NV Elmar pa ta na altura di e postnan cu lo sali y pa mira si nan ta un di e ganadonan. Ganado di e prome premio lo ricibi AWG. 1000,- cash y 1000kWh cu el a uza, e di dos premio AWG. 750,- cash y 750kWh y e di tres premio ta AWG. 500,- cash y 500kWh. Pe most like lo tin un gift certificate di AWG. 500,- di Do It Center.