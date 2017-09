Dia 27 di September ta dia Mundial Maritimo

Mundo henter awe ta conmemora dia Mundial Maritimo. Nacionnan Uni atrabes di IMO (International Maritime Organization) a inicia Dia Mundial Maritimo pa conmemora e

contribuccion internacional di e industria maritimo na e economia global, specificamente e sector logistico y e sector di nabegacion.

Tur aña, Dia Maritimo Mundial ta wordo celebra cu un tema diferente. E tema di e aña aki ta “Conectando barco, puertonan y hende”. E tema cu a wordo scogi ta permiti nos ilustra e

cooperacion existente cu nos puerto y barconan pa asina mantene y mehora e sistema di

transporte maritimo pa uno sigur y eficiente.

Comercio mundial ta haci uzo di alrededor 90% di transporte maritimo pa asina por transporta nan carga di un lugar pa e otro. Sin transporte maritimo, lo no ta posibel pa importa of exporta carga di gran escala, 99% di importacion di productonan pa Aruba ta pasa via lama.

Durante un discurso relaciona cu Dia Mundial Maritimo e aña aki, e Secretario General di IMO, Sr. Kitack Lim a pone enfasis riba e rol grandi di IMO. Esaki ta pa mehora e industria maritimo mundialmente pa ta consistente, pa asina por regula y facilita e fluho den comercio. E importancia di transporte maritimo ta e parti mas esencial di comercio internacional; cu ta suminstra tur persona rond mundo cu productonan primario, combustibel y productonan cu

mundo ta depende tur dia di nan.