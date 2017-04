Dia 24 te dia 30 di April lo tin varios actividad di Jazz

Nos ta na bispo un biaha mas di e Celebracion di e luna di aprecio di Jazz esta Jazz Appreciation Month y di International Jazz Day.

Carlos Bislip e aña aki ta organisando e celebracion aki pa e di 12 biaha.

Carlos a comparti cu nos den su totalidad kico ta bay pasa e aña aki.

Carlos su enfoke semper ta pa e aspecto educativo ta central anto ta den luz di esaki e tin un biaha mas algun artista internacional cu tin hopi pa ofrece como ambos Artista ehecutor y tambe como educador.

E ultimo siman di April, esta April 24 te cu April 30 Aruba por conta cu varios actividad di Jazz na diferente luga.

Diamars 25 lo tin Jam Sessions na Fusion den Alhambra cuminsando pa 8 pm.

Diaranson April 26 Jam Sessions na Casibari cuminsando pa 8 pm.

Diahuebs April 27 lo tin Clinica di Piano, Violin, Sax y Vocal na Arubaanse Muziekschool den Cas di Cultura.

Diasabra April 29 y 30 lo tin e final di e Celebracion di Jazz Appreciation Month y di International Jazz Day na Fusion den Alhambra.

E aña aki Carlos tin como invitado e pianista / violinista Portoriqueño Mariano Morales.

Mariano tin un trayectoria academico hopi imprecionante combina cu experiencia extenso como Compositor, Arreglista, orkestrador den various genero Latin Pop, Musica Classica, Jazz, Jazz Latino y musica Afro Antiano mas conoci como Salsa. Mariano a traha cu entre otro Dave Valentin, Giovanni Hidalgo, David Sánchez, for Ricky Martin, Celia Cruz, El Gran Combo de Puerto Rico, Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves, Oscar de León, Cheo Feliciano.

Tambe Carlos tin como invitado Mitch Frohman cu ta un saxofonista cu ta biba na New York. Mitch tambe tin un experiencia profesional bastante imprecionante, el a traha extensivamente cu hopi artista grandi den e mundo di Jazz Latino manera Mongo Santa Maria, Tito Puente. Mitch tambe a traha cu artistanan manera Johnny Pacheco, Machito, Celia Cruz, La Lupe, Eddie y Charlie Palmieri, Paquito d’Rivera, Chico O’farrill Orch, Milly/Jocelyn y Los Vecinos (merengue). Den e mundo di pop Americano Mitch tambe a traha cu Cyndi Lauper, Paul Simon, David Byrne & The Talking Heads, y Blood,Sweat y Tears.

Lenora Helm tambe ta un di Artista ehecutor y educador cu Carlos a invita bek pa Aruba un biaha mas. Lenora ta e profesora di Jazz Vocals na North Carolina Central University (NCCU). E aña aki ta e di tres biaha cu Lenora ta wordo invita door di Carlos pa bin Aruba. Cu e enfoke cu Educacion ta central den e proyecto di Carlos, den luz di esaki e la organisa un grupo di canto cu yama “The Aruba Vocal Jazz Ensemble”. E grupo aki ta reuni na cas di Carlos tur diasabra mainta anto ta ricibi instruccion di e material aki via Skype di e profesora Lenora Helm. E plan di Carlos pa cu esaki ta pa eventualmente un di e participante di e “The Aruba Vocal Jazz Ensemble” por dicidi pa bay studia musica anto cu Jazz Vocals como enfoke principal.

Cu a comunicado aki tambe Carlos ta desea pa informa cu lo tin un Workshop/ Clinica/ Master Class cu e enfoke di e roll di e Piano, Violin y saxofon den musica Tropical.

Tambe lo tin un Vocal Clinic di Lenora cu su tres Cantante / Assistentenan di North Carolina Central University (NCCU).

E parti educativo di e Celebracion di Jazz Appreciation Month y di International Jazz Day lo tuma lugar na Scol di Musica Rufo Wever cu ta den Cas di Cultura.

E fecha ta diahuebs April 27, 2017.

E Master Class di Piano, Violin y Saxofon lo ta combina den uno y lo ta di 4 pm pa 7 pm. Mariano y Mitch lo ta encarga di esaki.

E Vocal Clinic lo ta di 7 pm pa 9 pm anto lo ta bou di liderasgo di Lenora Helm.

Cu esaki Carlos Bislip kier invita tur musico, cantante cu ta desea pa amplia nan conocimento riba e terenonan aki pa asisti e clinicanan aki.

Si bo ta desea pa asisti clinicanan aki anto kier garantisa un lugar por fabor manda un “Email” pa Carlos na [email protected]

E clinicanan aki la ta completamente gratis.

Carlos Bislip kier gradici UNOCA y Prins Bernhard Cultuur Fonds como sostenedor di e parti educativo di e proyecto aki.