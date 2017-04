Dia 24 di April ta 34 aña pasa cu Betico Croes a wordo tira riba veld di Winston

Tradicionalmente MEP ta tene su parada di auto riba e diadomingo promer cu eleccion y esaki tambe tabata e caso dia 24 di april 1983, esta awe 34 aña pasa. E parada manera custumber, acompaña pa e Barco di Libertad, a pasa den tur bario di Aruba y caminda e hendenan tabata para cant’i caminda cu bandera saludando e fila. Pueblo tabata contento, specialmente riba e hecho cu algun siman prome a yega na e logro di Status Aparte durante e Conferencia di Mesa Rondo na Hulanda. Durante e parada Betico Croes tabata para manera custumber riba e jeep di su ruman Aiky Croes.

Na final di e parada, na yegada di veld di Winston, polisnan tabata manda e jeep subi e veld locual a sosode tambe. Na e momento ey un van di polis a core pasa banda di e veld pa blokea e pasada. Un polis (polis Libier) a baha cu pistool den man y ora cu Betico a puntr’e kico ta su intencion, dos tiro tabata e contesta : Uno di advertencia y e otro a traspasa e curpa di Betico y ta perfora su pancreas y su intestinonan. Esnan cu a acompaña Betico den e jeep a lant’e for di suela for di conocemento y a hib’e urgentemente hospital. Como cu e parada tabata para, masha poco hende a presencia e tiramento aki. Ora cu mas y mas hende tabata yegando e sitio, e multitud a cuminsa lanta contra e polisnan. Mientras tanto e atencion a cuminsa cambia den preocupacion pa e estado di Betico y e multitud a cuminsa dirigi nan mes pa hospital. E pueblo tabata conmovi pa loke a sosode cu su lider.

Un tension grandi tabata reina y e situacion tabata explosivo. Nos pueblo sinembargo a demostra su civismo y no a comete actonan di destruccion. Tur actividad politico a ser para. Un alivio grandi a pasa den pueblo ora cu Betico a papia for di hospital na television, pidiendo su pueblo trankilidad y pa bay vota su diabierna siguiente. Por cierto un eleccion caminda Betico Croes a obtene e record di voto na Aruba, esta 10506 voto riba su nomber.

Despues di algun dia Betico su situacion a empeora y el a wordo transporta pa Jackson Memorial Hospital na Miami. Na Miami poco poco Betico a recupera di e herida di bala y dia 26 di Augustus 1983 el a bolbe su isla natal, sano y salvo y pa continua cu su lucha pa Aruba su libertad.

Esaki den corto ta parti di loke a sosode dia 24 april 1983. E historia aki ta pa recorda un biaha mas cuanto sacrificio, sodor, lagrima y te hasta sanger a wordo derama pa awe nos ta un pais autonomo den Reino Hulandes; un pais cu su propio Gobierno, Parlamento, Gobernador, moneda etc. Pues laga e dia di awe ta un dia di reflexion pa nunca mas laga politiconan cu ta traha contra interes di Aruba torno na nos Status Aparte. Ban cu firmeza gara e bandera Arubano y sigui lucha pa conserva nos libertad.