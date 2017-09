Dia 22 di September lo bay ta un eleccion historico

Diabierna awo nos tur lo dicidi riba e direccion di Aruba. E ultimo dos periodo di gobernacion tabata un nachtmerrie pa mayoria (99%) di nos digno pueblo. Nos ta para dilanti varios reto, no solamente riba structura estatal pero tambe gubernamental y mester percura pa un Aruba mas inclusivo riba varios tereno. Nos tin cu crea cuponan di trabao y percura pa diversifica nos economia den e districtonan di San Nicolas y vecindario.

E Aruba cu nos tin awe no ta uno sostenibel unda cu e clase media practicamemte no ta existi mas. Ora esaki sosode no tin poder di compra y consecuentemente comercio ta crash locual ta nos caso e ultimo 3 aña caba. No por tapa solo cu un dede, tur rapport ta buta enfasis riba e desaster ocasiona pa Horcan Mike cu a laga Aruba completamente destruí. Nos meta di MEP ta pa crea desaroyo economico pa San Nicolas, y trece progreso pa habitantenan di San Nicolas.

Tin 140 politico: Ami Rudy R. Richardson ta pidi bo sosten cu votonan preferencial pa representa nos digno pueblo den Parlamento di 2017 pa 2021. Esaki ta alrededor di 1.400 voto pa logra esaki cu number 25 riba lista di nos prestigioso partido Movimiento Electoral di Pueblo (MEP). Mi lo traha duro pa reduci e atraso Social Economico di San Nicolas. Mester traha na un manera structural mas school riba tur nivel, facilidadnan deportivo y opvang despues di scol, cuponan di trabao, salud publico, infrastructura den e barionan y reduci crimen bao di nos hubentud. Dios bendiciona nos pueblo den e retonan dificil nos dilanti pero cu union, fe y dedicacion nos lo sali victorioso. Boso amigo y sirbidor.