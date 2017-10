Dia 21 di october Arubus ta renoba su carchi smartcard na busstation San Nicolas

Manera ya cu Arubus a bin ta anunciando for di Juli ultimo, e carchinan Smartcard lo caduca fin di october. Y ta pa e motibo ey cu ta for di Juli caba a cuminsa renoba esaki. Sr. Sannin Doau di Arubus ta splica.

Ya tin varios hende cu a tuma e oportunidad y a bin renoba nan carchi pero ainda falta un cantidad basta grandi. Pero ta custumber cu hopi hende ta gusta laga na ultimo hora. Arubus kier encurasha tur hende pa pasa renoba nan smartcard, ya cu falta dos siman y mei pa luna caba. Loke si Arubus ta cu hende no gusta para den rij of warda. Pesey ta corda tru hende pa bin , ya cu Arubus ta habri tur dia for di 8 or di mainta te cu 4 or di atardi. Nan ta renobando esakinan tur dia.

Arubus tin un campaƱa diasabra, 21 di October caminda cu nan lo ta na busstation di San Nicolas for di 9 or di mainta te cu 5 or di atardi, pa e districto di San Nicolas. Probecha di esaki, ya cu no tin rij largo ainda. Motibo cu a scoge San Nicolas ta paso cu a ripara cu e fluho di eynan ta mas grandi. Nan lo haci’e non stop, anytime cu kier haci esaki, ta bin cu e carchi existente, si bo tin balans den dje, esaki lo pasa pa e carchi nobo y e cliente no ta perde su saldo. E carchi nobo ta costa 15 florin. Haci esaki prome cu e rij di fin luna.

E carchi ta caduca fin di luna, esey ta nifica cu e momento cu bo bay uze e no por wordo uza riba un bus. E ora solamente pro wordo uza cash. Y placa cash lo costa 4,50 florin enbes di e 3 florin cu tin ariba e carchi.

Pa traha carchi nobo, e cliente lo mester bay Sabana Blanco, paso segun Sr. Daou, nan kier evita un rij largo innecesario.