Dia 16 di october tabata “Dia Mundial di Alimentacion”

Tur aña dia 16 di October Food and Agriculture Organization (FAO) ta celebra Dia Mundial di Alimentacion (World Food Day). Mas di 150 pais ta celebra e dia aki cu diferente actividad y evenemento. Meta pa scoge un fecha mundial pa alimentacion ta pa pone atencion y yuda esunnan cu ta sufri di hamber y tambe pa enfatisa e necesidad pa siguridad di alimentacion y un alimentacion saludabel pa nos tur.

E aña aki e tema ta: Cambia e futuro di migracion, inverti den siguridad di alimentacion y un miho futuro. E tema aki tin di haci cu e migracion di miles y miles di persona di un region pa otro y di un pais pa otro. Pa motibo di guera of insiguridad por ehempel hopi famia ta busca un miho futuro na otro pais. Esaki ta trece cun’e diferente contratiempo y oportunidad riba diferente area y alimentacion sigur ta un di e areanan aki.

Na Aruba kisas nos no ta wordo confronta manera otro paisnan cu migracion, pero si cu ta un hecho cu hopi di nos fruta y berdura ta wordo importa for di otro pais. Esaki por ta un situacion hopi vulnerable pa nos na momento cu tin problema p.e. mal tempo, y no por yega Aruba. Aruba no tin impuesto riba berdura y fruta, toch e prijs ta mas halto door di e gastonan di transporte. Di otro banda tin diferente agricultor local cu ta planta y cosecha na Aruba. E beneficionan pa cumpra na agricultor local ta cu bo ta sostene e mercado local, ta haya producto crioyo, e productonan ta mas fresco, e tin beneficio pa medio ambiente y ta trece mas siguridad di alimento (fruta y berdura) na Aruba.

IBiSA kier a enfatisa e beneficionan di planta bo mesun fruta, berdura y condimento fresco na cas. Algun beneficionan ta; spaar placa door di come loke bo ta cosecha; come mas fruta y berdura cu ta beneficioso pa bo salud; bo ta mas activo y ta haci movecion na momento cu bo traha cu e matanan; baha ansiedad y stress, traha cu mata ta relaha bo curpa y mente.

Riba Facebook di IBiSA tin receta di producto local y tin mas informacion tocante di e topico aki.