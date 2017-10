Dia 15 di October ta Dia internacional di e Garoti Blanco Strepi Cora

Tur aña FAVI ta para keto y ta pone atencion riba dia internacional di garoti blanco strepi cora. E importancia di un garoti y su uzo den trafico. Poco ta esunnan den comunidad cu a yega di mir’e. Ta pa e motibo aki FAVI a scoge pa pone atencion riba e uzo corecto di dje den trafico pero tambe pa motiva clientenan pa sigui uzele bon.

Abo conoce e garoti blanco ?

Un garoti blanco ta un medio auxiliar pa un persona cu tin un limitacion di bista of un persona cu ta ciego. E ta un medio di identificacion tambe, si bo mira un persona cu e garoti esey kiermen cu e persona aki tin un problema di mira.

Un persona visualmente incapacita ta uza e garoti, pa 2 motibo importante :

1. Pa hala atencion di otro peaton y esunnan participando na trafico, cu e persona en cuestion no ta mira bon of ta ciego. Ta uza e garoti di guia specialmente ora di crusa caya, pero ta us’e tambe pa mobilisa su mes por ehempel rond di cas, den supermercado of den caya.

2. Pa orienta su mes ambiente, pa localisa puntonan di orientacion y pa nota obstaculonan na tempo.

Na momento cu un automobilista, ciclista etc. mira un persona cu e garoti blanco strepi cora cu ta indica cu e kier crusa, e mester cuminsa baha velocidad y duna nan e oportunidad pa haci esaki.

Con un usuario di e garoti blanco ta indicacu e kier crusa ?

E usuario di e garoti ta indica cu e kier crusa dor di hisa su garoti stret su dilanti, ora el a yega na e zebrapad of caminda cu e ta bay crusa. Despues e ta scucha si e auto a stop y den aproximadamente 2 seconde e ta cuminsa na crusa e caminda. Ora cu e yega mei mei di e caminda e ta baha e garoti y ta fula pa e trottoir. Ora e automobilista mira un persona cu ta bay crusa cu su garoti, e por zona un pito suave pa asina duna e persona e señal cu e por crusa.

Con e guia di FAVI ta sosode ?

E terapista di revalidacion ta duna instruccion na e cliente con e uzo di garoti mester sosode. Esaki por ta den e vecindario cu e cliente conoce y tambe na luganan desconoci pa e cliente. Despues cu e cliente ta domina e canamento cu e garoti e ta bay ariba caminda publico cun’e. E cliente ta siña uza su oido bon y ta siña interpreta kico ta pariba, pabao, crusa caminda etc.

Na Aruba sinembargo hopi cliente tin miedo di haci uzo di careteranan. Un di e motibonan principal di esaki ta e trafico insigur y na cierto parti di Aruba e infrastructura no ta adapta na hendenan cu limitacion visual.

FAVI ta compronde e miedo di su clientenan pa cana riba caya y p’esey ta haci un suplica na comunidad pa tene cuenta cu esaki. FAVI lo keda conscientisa nos comunidad y keda stimula nos clientenan pa haci uzo di e garoti blanco riba caya y tambe den nan ambiente social.