Dia 15 di Januari lo bay tin Nikky Beach G2G

Aruba Boat Trip conhuntamente cu Balashi Chill ta invita abo y bo amigo y famianan pa pa join Aruba Boat Trip su prome actividad pa 2017 cual ta Nikky Beach G2G

Esaki lo tuma luga dia 15 di Januari, cuminsando for di 12’or di merdia pa 6’or di atardi.

E setup lo ta mas grandi cu aña pasa, asina ta keda pendiente pa mas información.

Esnan cu nan embarcacion di recreo no ta na ordo, ainda tin tempo pa fix esaki y join.

Esnan cu no tin un embarcación di recreo por join via tera, djis bin cu un tube, flota of cualkier cos cu por keda riba awa den e ambiente tremendo di Aruba Boat Trip hunto cu Balashi-Chill.

Prepara Bo Embarcacion di Recreo pa diadomingo 15 di Januari, ABT su prome actividad pa 2017.

“Ban Mantene Nos Lama y Beachnan Limpi.”