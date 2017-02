Dia 15 di februari ta ultimo dia pa paga impuesto pa vehiculo di motor 2017

Departamento di Impuesto ta participa cu dia 15 di februari ta e ultimo dia pa paga impuesto pa vehiculo di motor di aña 2017.

Departamento di Impuesto ta recomenda pa no warda te na ultimo momento pa haci e pago concerni.

Alabes ta recomenda e clientenan cu tin e posibilidad pa paga via banco, pa haci esaki sea personalmente of online. Si ta bay paga via banco mester tene cuenta cu e gasto administrativo di Afl. 3,- (mitar aña) of Afl. 6,- (ful aña) pa por ricibi e stickernan tambe.