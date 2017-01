Dia 15 di Februari proximo ta bira e ultimo dia pa paga impuesto pa vehiculo di motor 2017

Departamento di Impuesto ta participa cu dia 15 di februari ta bira e ultimo dia pa paga por lo menos e prome mita di aña di impuesto pa vehiculo di motor di aña 2017.



Pa ley e fecha final ta 31 di januari pero den deliberacion cu Minister di Financia a dicidi pa extende e termino te cu dia 15 di februari proximo.



Departamento di Impuesto ta spera cu asina su clientenan por haya mas tempo pa cumpli cu e pago. E recomendacion ta keda si pa no warda te na ultimo momento pa haci e pago concerni. Alabes ta recomenda e clientenan cu tin e posibilidad pa paga via banco, pa haci esaki sea personalmente of online.



Si ta bay paga via banco mester tene cuenta cu e gasto di Afl. 3,- (mita aña) of Afl. 6,- (full aña) pa por ricibi e stickernan tambe.