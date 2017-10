Dia 10 di October lo tin evento di Salud Mental

Dia 10 di October lo ta Dia Mundial di Salud Mental y pa cu esaki Plataforma Promocion di Salud ta organisa un evento pa trece conocemento riba e topico di Salud Mental y Bienestar general. Plataforma Promocion di Salud ta consisti di ImSan, IBiSA, AZV, SVb, Dr. Horacio E. Oduber Hospital, Wit Gele Kruis, un dokter di cas/Fundacion Diabetes Aruba y Departamento di Salud Publico como presidente. Meta di e evento ta pa logra kibra e tabu cu ta descurashando persona pa papia over di nan preocupacion of tristesa y cu ta limita un persona pa busca ayudo. Ayudo cu hopi biaha por preveni un problema di bira mas grandi of por percura pa recuperacion. E anochi aki lo tin diferente orador, cual dos di nan lo ta Misha Raymond, un psicologo di mucha y hoben na hospital, y e artista como tambe entrepreneur Micheal Lampe.

E anochi aki Misha Raymond lo enfoca riba kico ta salud mental. Loke hopi hende no ta realisa ta cu e cosnan mas dificil pa preveni of cura, ta e cosnan cu nos no por mira. Salud mental ta algo cu nos no por mira y hopi hende no ta realisa e efecto cu esaki tin riba mucha y henter nos comunidad. E anochi aki Misha Raymond su enfoke lo ta pa ilustra kico ta haci cu un persona su salud mental por ta den peliger. Na Aruba salud mental ta algo cu poco ta papia riba dje pa motibo di berguensa of poco conocemento di e topico. “Mi ta kere cu esaki no ta algo solamente na Aruba, pero na hopi pais na mundo”, asina el a remarca. Aki na Aruba nos mester crea e posibilidad di papia mas riba e topico aki pasobra nos ta un comunidad chikito y hunto uno por scucha y yuda otro. Misha Raymond ta contento cu Plataforma Promocion di Salud a invita su persona pa asina e por ilustra esaki y con nos por haci e diferencia den un comunidad chikito manera Aruba.

Artista y entrepreteneur Micheal Lampe lo ta un orador e anochi aki tambe, unda cu e lo papia di su experiencia personal cu schizofrenia den famia. Ta importante pa comparti cu otro kico ta hunga tras di cortina. Hopi biaha como artista bo ta mustra un parti di bo na comunidad, pero loke ta bo bida priva esaki hopi biaha ta keda scondi. Esaki merece su espacio den comunidad di cual por discuti riba esaki y comparti cu otro e experiencia. Dia 10 di October Micheal Lampe lo trata su experiencia cu el a pasa aden cu su tata kende tabata tin schizofrenia pa hopi aña.

Evento lo tuma luga 10 di october di 6-9PM na Renaissance Festival Plaza. Pa mas informacion bishita e Facebook event page ‘World Mental Health Day Aruba’ y registra riba Eventbrite (link riba e page). Evento ta gratis y na Papiamento.