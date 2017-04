Dia 1 di Mei ta un dia cu hopi a lucha p’e

Dialuna awor ta un dia grandi pa tur sindicato y trahadonan compronde kiko a pasa dia 1 di Mei segun Sr. Hubert Dirks ta splica.

E ta un dia cu luchanan grandi ta wordo recorda, e ta un dia cu un grupo grandi di trahadonan na Merca, sindicalistanan mester a bringa y te despues a ehecuta, hopi a muri pa despues bin recorda e fecha aki. Nan mester a bringa pa haya 8 ora di trabao pa dia. Y te cu awe, nos ta para mesun caminda, segun Sr. Dirks.

Ohala cu e lucha di trahado continua manera e mester ta. P’esey mes e ta un dia importante, no solamente pa e sindicalista reflexiona, pero tambe e trahado. Pa nan reflexiona cu sin lucha, no ta yega na e solucion pa e problemanan di e trahado. Pasobra e trahado actualmente, apesar di tin leynan, na 2017 cu tin supuestamente un relacion Tri Partite, un participacion segun nos leynan y ampliamente cu relacion, ya cu na Aruba tur conoce otro, toch e trahado den hopi caso ta wordo margina. E ta wordo poni na un di dos luga, e sindicato hopi dunado di trabao no kier ni mira mes. Cierto momento, e dunado di trabao nan ta mustra un bon cara pa e trahado pa sindicato, pero di berdad, manera cu bira lomba di sindicato, nan kier trapa e trahado.

E actitud eynan, awendia mester cambia. Claro cu e miho manera ta, si cada un partner, reconoce e miho manera pa bay hunto dilanti enbes di busca manera di saca bentaha inhustamente, na un forma no etico.

Segun Sr. Dirks, awendia e sindicatonan sigur, si tin un forsa pa bringa e situacion caminda cu e trahado ta wordo explota, apesar di leynan, apesar di tur supuesto leynan cu nos tin, sindicatonan para hunto, por logra toch, un defensa y un progreso pa e trahado.

Pa Sr. Dirks e tema di mas ley no mester pero mester cuminsa tuma accion di parti di e departamento di labor pa tuma accion pa e trahado. Bo por pone cuanto ley cu bo kier, cu ta na su luga pa pone, caminda cu tin mas balance entre e dunado di trabao y e trahado, cu gobierno ta responsabel pa esaki. Pero loke si ta haci falta, apesar di tin leynan, pero si no tin instancia di gobierno pa controla y duna multa, nos tin problema serio.

Esey ta e problema di ultimo añanan, no tin control. Segun Sr. Dirks, nan a cansa di papia cu Departamento di Labor, cu e Minister di Labor. Lamentablemente, promesanan ta wordo duna, pero esey no ta wordo duna y p’esey mes tin hopi trahado, sindicalisa y pio esunnan cu no ta sindicalisa, ta haya tratonan inhusto na pia di trabao. Sindicato no ta tende cu e compania ta haya boet. Tanto ilegalidad cu tin y toch e compania no ta haya boet. Asina no ta e caminda corecto pa cana. Si bo kier un desaroyo sano den un economia di servicio, manera cu tin na Aruba, e trahado, e capital humano mester tin un inversion y un proteccion di dje. E ta esun cu ta trece placa aden. No por ta asina cu nos tin un economia cu nos GDP ta depende di dje, y esun cu ta trece e placa aden ta wordo maltrata y mester keda duna mesun servicio.

Indirectamente nos ta seriamente bezig pa trata e sindicato manera mester ta. P’esey e reto ta pa e sindicatonan.

Sindicato FTA, ta felicita e trahadonan ariba e Dia di Labor. Ta desea e trahado y su famia un dia placentero y di reflexion y sigur como trahado, reconoce cu e balornan di un trahado ta mas grandi cu nos ta pensa. Sin no balora e trahado, e trahado logicamente no lo por produci loke e pais ta desea y sin produccion di e trahado, no por tin calidad di bida. Nos ta desea pa e dia aki lo ta uno di reflexion y cu cada uno sali pa su derechonan. Asina Sr. Hubert Dirks, miembro di Sindicato FTA a finalisa bisando.