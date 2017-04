Di seis donacion di Aqua48 a bay pa Fundacion Horses of Hope

Diahuebs 20 di April, Aqua for Aid (Aqua48) a otorga su di seis donacion recauda cu awa bendi na restaurantnan participante. Manon Hekman di Aqua48 a entrega e donacion di 4000 florin na señora Claudia Hollanders di Fundacion Horses of Hope. Esaki ta un fundacion cu ta yuda muchanan cu un reto mental of fisico pa medio di actividadnan cu cabay. E donacionnan aki ta bira posibel danki na clientenan cu ta paga 1 florin pa awa den glas di Aqua48 den restaurantnan participante. E siguiente donacion ta bay pa Fundacion Ambiente Feliz.

Pa e cuartal tras di lomba, e comision cu representantenan di WEB Aruba y CEDE Aruba a scoge pa e donacion di Aqua48 bay pa Fundacion Horses of Hope.

Esaki ta un fundacion cu ta yuda personanan cu un reto mental of fisico pa medio di actividadnan cu cabay. Ta acerca y train e cabaynan cu amor y respet pa nan comportamento natural. E actividadnan cu e cabaynan ta resulta den un terapia exitoso pa personanan cu un limitacion: e cabaynan no tin miedo ni ta nervioso, pero ta trankilo y ta crea confiansa.

Semanalmente e Horses of Hope ta organisa ‘Play Date’ caminda muchanan cu necesidad special ta bin hunga y core cabay. Durante e ‘Play Date’nan, ta stimula e muchanan pa hunga cu otro y asina nan ta siña mientras cu nan ta hunga y core cu e cabaynan. Cu e donacion di Aqua48, Horses of Hope lo traha un construccion di palo cu schommel y glijbaan pa uzo durante ‘Play Date’nan semanal.

Siguiente donacion pa Ambiente Feliz

E donacion di Aqua48 pa e siguiente cuartal lo bay pa Fundacion Ambiente Feliz. Esaki ta un instancia cu ta ofrece bibienda den forma familiar na adultonan cu un limitacion. Nan ta ofrece sosten na e habitantenan pa entre otro desaroya con pa forma un bibienda, con pa haci trabou cu entrada, stimula contacto social y participa na actividadnan social, educativo y deportivo. Ambiente Feliz lo uza e donacion pa drecha e porch y haci e cura mas agradabel pa e habitantenan.

Aqua48, CEDE Aruba y WEB Aruba ta gradici y na mes momento ta haci un yamada na comunidad pa sigui aporta na e bon causa, bebiendo Aqua48 den e restaurantnan participante. Oradornan durante e conferencia di prensa tabata Manon Hekman, Aqua48

Claudia Hollanders, Fundacion Horses of Hope y tambe Asja Dongen, WEB Aruba

