Di promesa pa accion

Na 1997 a publica rapport Calidad durante gobernacion di AVP. Cu tur su rason e gobierno di e tempo ey a canta gloria di e balor grandi di e rapport y di su propio participacion den esaki pa motibo di e presidencia di e corifeo di AVP, Sr. Mito Croes, q.e.p.d. A priminti comunidad solemnemente cu for di e momento ey en adelante bon gobernacion lo bira e credo di gobierno. Lo ehecuta tur 20 recomendacion (cu cantidad di sub recomendacion) integralmente, sea den ley of no. Hasta a pone e promesa aki den ‘Protocol 2000’ cu a firma cu sindicato importante y henter sector comercial. Di biaha a cuminsa ehecuta e prome recomendacion cu solamente partido politico, organisa legalmente, por participa na eleccion. Ademas a acepta un Reglamento di Orden pa Conseho di Ministro (CdM). Esey mester a duna e impresion cu desde e momento ey en adelante lo reuni na un manera structura. Despues a bira y keda keto rond di e tema di bon gobernacion.

Di mes, e exigencia oportunista pa formalisa obligatoriamente partido politico como ‘vereniging’ tawata solamente na beneficio di e partidonan grandi existente mes. Nan no tawata nada contento cu e participacion di hende critico individual na e proceso politico cu por a kita voto. A resulta tambe cu e Reglamento di Orden pa CdM tawata un farce. (T?)A sigui reuni na e mesun manera caotico cu antes. E promesanan solemne na comunidad pa introduci e Ley pa financiamento di partido politico, pa realisa transparencia den gobernacion, pa expande e posibilidadnan di control y autoridad di Servicio Central di Accountant y Controlaria General, pa promove integridad di personal di gobierno, hiba un maneho responsabel di personal y hopi otro asunto mas, manera semper a resulta di ta aire hasa. A sigui goberna a base di e metodonan tradicional. Consecuentemente Aruba a sigui deteriora riba e caminda aki. Te ora cu e muraya conoci a obliga pa reflecciona.

Aunke e circunstancianan no ta permiti otro, ta asombroso cu e coalicion nobo a denomina bon gobernacion y integridad como su prioridad di maneho. Pa comunidad esey ta prometedor. Specialmente den nos cultura Caribense por considera no-cumplimento di protocol como algo ‘normal’. Pero esey no ta e caso cu prioridad di gobernacion. Mester cumpli cu nan concretamente for di principio te su fin. Den e luz aki no ta straño cu siman pasa prome ministro a anuncia di tuma paso concreto pa realisa un ‘Camber di Integridad’ y un ‘Oficina di Integridad’ cu mester garantisa bon gobernacion. Conscientisacion di personal di gobierno tocante integridad y control adicional riba gobernacion mester aporta na esaki. Screening severo di eventual ministro y parlamentario, introduccion di Ley di financiamento di partido politico, e areglo pa proteccion di denunciante y ley di ombudsman tin como meta pa aumenta confiansa den maneho di gobernante. Atrobe…tremendo intencion, pero ainda falta…ehecucion!

Ta di spera cu gobierno den su plannan no ta limita su mes na experticio den su propio circulo. No solamente no tin esey den abundancia, pero si busca solamente den esunnan mas ayega, e peliger ta grandi cu ta diseña un cuadro cu ta defende specialmente e interesnan di partido. Masha tiki politico ta aprecia transparencia, regla limitativo y ciudadano critico. Pues lo inspira mas confiansa si gobierno tambe inclui ciudadano y organisacion no-mara-politicamente den formacion di e ‘Camber di Integridad’ y ‘Oficina di Integridad’. Nan por duna un aporte positivo na e desaroyo aki for di un punto di bista neutral. Al fin y al cabo esey ta amplia e sosten pa cambio grandi cu sin duda lo tuma luga. Pasobra no ta trata solamente di adaptacion legal y organisatorio, pero tambe di un cambio di mentalidad fundamental. Pa logra esey, tin mester di hopi mas cu un coalicion di tres partido politico di bon boluntad. Concretisacion di esaki tambe lo aumenta e confiansa di esunnan cu mester duna un sosten financiero pa saca nos Pais for di un abismo. Consecuentemente, Aruba no tin otro escogencia!

Na 2016 y 2017, Fundacion gobernacion di Calidad Aruba (FGCA) a enfoca specialmente riba conscientisacion di e calidad di gobernacion y e consecuencianan pa Aruba. Desde 2018 lo dedica mas tension na promocion di bon gobernacion. FGCA ta aprecia sugerencia di lector pa mehora su trabou pa medio di nos website www.bongobernashonaruba.org

Armand Hessels, Presidente FGCA

