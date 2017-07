Di artista di novela pa chauffeur di Uber

CIUDAD DE MEXICO, Mexico- Despues di varios decada formando parti di e elenco di Televisa, hopi di e artistanan aki, durante e ultimo lunanana, a hayanan afecta pa e situacion laboral y economico. Esaki ta despues di a perde e contrato di exclusividad cu nan tabata ricibi pago pa nan, aunke nan no tabata trahando den niun novela.

Un di e artistanan aki ta e actriz Mexicano Alejandra Procuna, cu a participa den mas di binti melodrama di e canal di television, hopi di nan cu exitonan internacional, manera Amy, la niña de la mochila azul (2004), Tormenta en el paraíso (2007), Lo que la vida me robó (2014) y mas recientemente Corazón que miente (2016).

Mientras e ta spera e yegada di proyectonan nobo, awo como artista independiente, Procuna a hay’e forsa di busca otro maneranan di empleo. Esaki el a haya den Uber, e empresa exitoso internacional di transporte priva. Pa esaki, e artista a inverti tur loke e tabata tin gespaar den e compra di tres vehiculo, cual ta wordo maneha pa e artista mes.

Procuna no ta e unico artista di telenovela cu a opta pa e empleo aki, despues di un tempo sin por a haya un rol den e mundo di actuacion. Aña pasa, e actor Mexicano Pablo Azar a reconoce den un entrevista cu na 2015 e tambe tabata chauffeur di Uber despues di a pasa algun tempo dificil economicamente.

“Mientras mi a traha cu Uber, esaki ta dunabo un dosis di humildad, di crecimento humano y spiriutal”.

