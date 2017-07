Deurwaarder ta presenta na MIO Wireless

Diaranson mainta, deurwaarder B. Roos a presenta na oficina di MIO, pa asina haci entrega di e carta oficial caminda nan ta wordo avisa, cu nan vergunning a wordo retira.

Riba rednan social, por a mira e reaccion di e doñonan di MIO Wireless, cu ta splica cu durante e ultimo shete añanan nan haci nan maximo esfuerso pa brinda un servicio extraordianario na e pueblo di Aruba, y na un prijs alcansabel pa un y tur.

Esaki no lo tabata posibel, sin e apoyo di nos clientenan, cu tabata dispuesto pa acepta e reto di mundo di telecomunicacion, y bin cu un cambio pa e mercado di Aruba. E apoyo cu e clientenan di MIO a duna nos compania, tabata formidabel.

Sinembargo, nos a ricibi un carta fecha 29 di Juni, 2017 for di e director di Telecomunicacion informando nos cu gobierno di Aruba a dicidi di trek in nos permiso pa sigui opera. Manera tur hende ta na altura caba, e 15 miyon florin cu gobierno ta exigiendo di nos parti, hopi biaha ta e monto cu nos ta genera den un aña. Esaki ta sin desconta e gastonan cu nos tin cu ta pago di salario di empleadonan, mantencion di nos cellsitenan, y e pagonan cu mensual na Setar pa haci uzo di e unico conexion cu tin ariba e isla. MIO semper tabata un compania cu tabata break even, y su unico punto tabata pa sigura un conexion di celular, na un costo mas abao posibel, ariba un mercado cu mester di competencia.

Mirando e ultimatum ricibi for di Deurwaarder, MIO ta en espera di su director, pa asina haci e transicion lo mas miho posibel. Ta nos deber pa sigura cu nos clientenan ta wordo bon atendi, durante e periodo di transiscion. No ta keda nada otro di hala un banda, y laga DTZ tuma e control over di e conexion di nos 6 mil clientenan.

Ta un dia tristo pa nos aki na MIO Wireless, pero nos ta gradicido pa e apoyo ricibi for di nos usuarionan.