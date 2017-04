Detenido na Merca ta bay sinta su castigo na Corsou

WILLEMSTAD- E homber S.A.H. (1968) naci na Saint Catherine, Jamaica pero cu nacionalidad Hulandes y biba hopi aña na Corsou a keda sentencia na Merca pa importacion di cocaina. Dia 16 di December 2015 H. a keda sentencia door di e District Court for the Southern District of Florida na un castigo di 30 luna di prizon pa importacion di 150 bolita dia 12 di Juni 2015 na momento cu el a biaha for di Corsou pa Miami. El a wordo traslada pa un hospital na Miami na unda el a saca e bolitanan via sistema natural for di su stoma. For dia di su detencion e ta cera den un prizon na Merca.

Diabierna atardi dia 21 di April H a yega Corsou for di Miami. El a keda custodia pa dos polis di Division di Crimen Organisa di KPC. H. ta bin bek Corsou a base di tratado internacional pa sinta e resto di su castigo na e pais unda e tabata biba, den e caso aki Corsou. Reino Hulandes y Merca ta ambos partido di e tratado internacional aki.

Den e caso aki no ta trata di un extradicion di un sospechoso, pero di un condenado na Merca cu ya caba a keda sentencia. El a haci, a base di e tratado, un peticion pa sinta e resto di su castigo na Corsou. Ambos pais despues di un analisis profundo, a bay di acuerdo cu esaki. Esaki basa ariba un demanda di Procurador- General (PG) pa ehecucion di e castigo cu el a ricibi den exterior. E castigo Mericano lo keda, a base di hechonan y circumstancianan, transferi pa un castigo di Corsou, esaki a base di criterio, pa e sinta e resto di su castigo na Corsou. Hof ta dicidi finalmente ariba esaki.